Książę William i księżna Kate zostali Youtuberami! Co pokazali w pierwszym klipie?

Fot. YouTube

Książę William i księżna Kate uruchomili swój własny program na YouTube! W pierwszym klipie The Cambridges pokazali migawki ze swoich spotkań z Brytyjczykami oraz z wykonywanych przez nich obowiązków.

Książę William i księżna Kate dzielili się już informacjami ze swojego życia prywatnego i zawodowego na łamach Twittera i Instagrama. Teraz jednak The Cambridges postanowili także uruchomić swój własny program na YouTube i... można powiedzieć, że zostali oficjalnie Youtuberami. „Uważaj na to, co mówisz, bo ci ludzie wszystko filmują” - mówi William do żony na początku pierwszego „królewskiego klipu”, powodując tym samym u Kate wybuch śmiechu. A w swoim założeniu oficjalny kanał na YouTube ma przybliżyć internautom zajęcia, którym oddają się na co dzień The Cambridges – zarówno te oficjalne, jak i te mniej oficjalne.

Życie księcia Williama i Kate Middleton

W swoim pierwszym oficjalnym klipie książę William i Kate Middleton pokazali między innymi migawki ze swojej oficjalnej wizyty w Buthanie oraz z uruchomionego przez Kate projektu fotograficznego „Hold Still” (to „portret” narodu brytyjskiego z czasu walki z pandemią w 2020 r.). Poza tym na pierwszym Youtubowym wideo następcy tronu i jego małżonki widzimy księcia Williama za sterami helikoptera, księżną Kate strzygącą owce podczas wizyty na farmie w Lake District oraz księcia Williama rozmawiającego z Sir Davidem Attenborough i promującego ufundowaną przez siebie nagrodę „Earthshot Prize”, która ma być przyznawana za wybitne osiągnięcia i działania w dziedzinie ekologii.