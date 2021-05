Praca dla imigranta z Polski - oto lista 10 najbardziej poszukiwanych zawodów [RANKING]

Jakich pracowników najbardziej poszukują niemieccy pracodawcy, jakie zawody mają największe "wzięcie" na tamtejszym rynku, pisząc kolokwialnie? Oto zestawienie 10 najbardziej poszukiwanych zawodów wraz z uśrednionymi stawkami godzinowymi!

Imigrant z Polski w Niemczech to wciąż gwarancja jakości - jesteśmy cenieni przez pracodawców zza naszej zachodniej granicy i stanowimy ważne ogniwo silnej, niemieckiej gospodarki. Na łamach specjalistycznego portalu "Business Insider" na podstawie danych dwóch agencji zajmujących się pośrednictwem pracy opracowano zestawienie tych zawodów, w których zapotrzebowanie na pracowników imigracyjnych jest największe. Wciąż w Niemczech istnieje zapotrzebowanie na pracowników o niskich kwalifikacjach, bez specjalistycznego wykształcenia (pracownik produkcyjny lub magazynier), ale niemiecki pracodawca ceni dobrego fachowca. Bez względu na to czy trwa pandemia czy też nie .

"Obecnie, gdy minęły już pierwotne niepokoje, zapotrzebowanie niemieckiego rynku pracy dorównuje temu sprzed czasów pandemii" - komentował dla "BI" Dominik Matczak z agencji Silverhand Group. "Często do podstawowego wynagrodzenia wypłacane są również diety, które dodatkowo podnoszą jego atrakcyjność, pozwalając na przykład ograniczyć lub całkowicie zniwelować koszty zakwaterowania" - dodawał.

Najpopularniejsza praca dla Polaków w Niemczech

A oto zestawienie przytaczane przez portal "Business Insider" wraz z zakresem oferowanych stawek:

10. malarz budowlany (11,00 - 15,00 euro brutto)

9. operator maszyn CNC (11,00 - 13,00 euro brutto)

8. elektryk przemysłowy (12,40 - 15,00 euro brutto)

7. mechanik samochodowy (12,00 - 13,00 euro brutto)

6. lakiernik (11,00 - 13,00 euro brutto)

5. stolarz budowlany (11,00 - 13,00 euro brutto)

4. ślusarz (11,00 - 13,00 euro brutto)

3. spawacz (11,00 - 14,50 euro brutto)

2. hydraulik (11,50 - 14,50 euro brutto)

1. elektryk budowlany (12,42 - 15,00 euro brutto)

Dodajmy, że płaca minimalna wynosi w tym roku w Niemczech 9,50 euro brutto za godzinę.

Jakie zawody są najbardziej poszukiwane?

Generalnie, obecna sytuacja na rynku pracy w Niemczech jest porównywalna do tej z 2019 i 2020 roku. Występuje co prawda mniejsze zapotrzebowanie na pracowników, którzy zatrudnią się w roli opiekunek do dzieci czy seniorów, ale przedstawiciele tych zawodów są nadal poszukiwani.

"W ostatnich latach możemy zauważyć również zwiększone zapotrzebowanie na zawody w sektorze IT. W szczególności poszukiwani są programiści oraz specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa" - dodawał również Matczak.