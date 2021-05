Kolejny lockdown w UK jest "mało prawdopodobny" - zapewnia epidemiolog, który stał za wprowadzeniem pierwszych restrykcji

Zdaniem profesora Neila Fergusona wprowadzenie kolejnego lockdownu w Wielkiej Brytanii jest mało prawdopodobne. Brytyjski epidemiolog w rozmowie z BBC zaznaczył, że kraj znajduje się na "stabilnym kursie" wychodzenia z pandemii.

W dniu wczorajszym, we wtorek 4 maja 2021 roku, rząd UK opublikował dane dotyczące liczby zakażeń, która sięgnęła 1946. W okresie ostatnich 24 godzin zanotowano również cztery zgony, które dotycząc osób, których wynik testu na Covid-19 był pozytywny w przestrzeni ostatnich 28 dni. Dodajmy również, że liczba podanych szczepionek przekroczyła właśnie zawrotną ilość 50 milionów. W sumie w okresie od 8 grudnia 2020 do 2 maja 2021 roku pierwszą dawką zaszczepiono 34,66 mln osób, a drugą dawką - 15,63 mln. 29,4 procent dorosłych mieszkańców kraju może pochwalić się pełną ochroną przeciwko Covid-19 (otrzymali oni dwa "ukłucia"), a 65,7 proc. - częściową (są po jednym zastrzyku). Zgodnie z rządowymi planami do końca lipca wszystkim dorosłym mieszkańcom UK ma zostać zaoferowana szczepionka.

Według rządowych planów łagodzenia restrykcji kolejne poluzowanie ograniczeń będzie miało miejsce w dniu 17 maja 2021 roku w Anglii, Szkocji i Walii, a 24 maja 2021 roku - w Irlandii Północnej. Jeśli nie dojdzie do jakiegoś nieprzewidzianego wydarzenia, to wszystko pójdzie zgodnie z założoną przez gabinet Borisa Johnsona "mapą drogową" wychodzenia z lockdownu.

Koronawirus w UK w odwrocie? Wszystko na to wskazuje. Jak podkreśla profesor Neil Ferguson w rozmowie z BBC Wielka Brytania znajduje się na "stałym kursie" wychodzenia z pandemii. Jego zdaniem mało prawdopodobne jest wprowadzanie kolejnych lockdownów, ale nie da się tego wykluczyć całkowicie. Może się również okazać się konieczne "cofnięcie" niektórych dopiero co zluzowanych restrykcji jeśli okaże się, że któreś z nowych wariantów koronawirusa okażą się odporne na szczepionki.

"W najgorszym przypadku, jeśli pojawi się nowy wariant, na który nie będą działać szczepionki, powiedzmy późnym latem lub wczesną jesienią, może zaistnieć potrzeba przywrócenia niektórych środków, przynajmniej tymczasowo, do czasu gdy będziemy mogli zwiększyć odporność" - komentował.

"Czy myślę, że to się może wydarzyć? Nie, nie wiem. Myślę, że teraz znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że wyjdziemy z tej pandemii" - dodawał, jednocześnie zaznaczając, że sytuacja epidemiologiczna w kraju musi być uważnie monitorowania. Zwracał również uwagę, że sytuacja w UK poprawiła się z poziomu "okropnej" do "bardzo dobrej".

Dodajmy w tym miejscu, że Ferguson to brytyjski biomatematyk, epidemiolog, specjalista w dziedzinie matematycznego modelowania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. To profesor biologii matematycznej w Imperial College London oraz członek Academy of Medical Sciences (UK). To właśnie jego modelowanie przyczyniło się do decyzji rządu UK o wprowadzeniu pierwszego lockdownu. Obecnie jest członkiem eksperckiego zespołu New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) doradzającego rządowi.