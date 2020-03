Koronawirus w UK: Nowe godziny otwarcia Tesco i Sainsbury’s. Osoby z grup ryzyka mogą liczyć na ułatwienia

Fot. Getty

Z powodu pandemii koronawirusa dwie sieci supermarketów - Tesco i Sainsbury’s - wprowadziły nowe godziny otwarcia sklepów w całej Wielkiej Brytanii. Niektóre zmiany dotyczą ułatwień dla osób starszych i będących w grupie wysokiego ryzyka pod względem COVID-19.

Tesco ogłosiło, że wszystkie sklepy, które do tej pory czynne były całą dobę, od będą teraz otwarte jedynie od 6 rano do 22. Zmianę wprowadzono już we wtorek wieczorem. Sieć supermarketów decyzję uzasadnia zwiększonym popytem na towary i spowodowaną nim potrzebą większej ilości czasu na uzupełnianie pustych półek przez pracowników. Tesco zauważa, że w godzinach otwarcia sklepów, towary znikają z regałów tempie błyskawicznym i personel nie nadąża z wykładaniem kolejnych partii towarów.

Szczegóły zmian wprowadzonych przez Tesco są aktualizowane online na bieżąco i być może sklepy czynne całą dobę, w których są równocześnie apteki będą czynne dłużej niż do 22.

Z kolei sieć Sainsbury’s również wprowadziła zmiany w godzinach otwarcia swoich sklepów - jednak nie aż tak radykalne jak Tesco. Zmiany Sainsbury’s podyktowane zostały przede wszystkim troską o osoby, które są najbardziej narażone na ciężki przebieg, a nawet na śmierć w przypadku zarażenia się nowym koronawirusem. Mowa tu o osobach z grup ryzyka, czyli o ludziach starszych, powyżej 70. roku życia, osobach cierpiących na różne problemy zdrowotne. Dla tych osób Sainsbury’s wyznaczyło specjalną godzinę, w której tylko i wyłącznie te osoby mogą wejść do sklepu i zrobić zakupy. Jest to pierwsza godzina otwarcia danego sklepu w czwartek. Sieć ogłosiła także, że osoby starsze i narażone na koronawirusa mogą też liczyć na priorytetowe traktowanie w przypadku zamówień online.

Dodatkowo, aby osoby, które nie znajdują się w wymienionych grupach nie pozostały na tej inicjatywie „stratne”, sieć Sainsbury’s w czwartek wydłuży o jedną godzinę czas otwarcia sklepów. Rzecznik supermarketu ogłosił, że aktualnie sieć będzie czekała na informacje zwrotne po zainicjowaniu akcji w swoich sklepach.

