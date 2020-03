Para Brytyjczyków utknęła w Polsce, gdy Ryanair odwołał loty z powodu koronawirusa

Para Brytyjczyków pochodzących z Hartlepool utknęła w Polsce po tym, jak polski rząd zdecydował o zamknięciu granic z powodu koronawirusa, a Ryanair odwołał wszystkie loty z i do Polski.

49-letni Steve Hadfield wraz ze swoją 47-letnią partnerką Carolyn Cook, polecieli do Krakowa w czwartek na krótką turystyczną wizytę. Oboje zostali zobowiązani do powrotu po tym, jak okazało się, że ich ubezpieczenie podróżne wygasa w niedzielę.

Para skontaktowała się z Ryanairem w piątek, 13 marca, jednak usłyszała, że lot powrotny do Wielkiej Brytanii został odwołany i mogą domagać się zwrotu pieniędzy za bilet lub zmienić datę lotu.

Zgodnie z informacją dla klientów zamieszczoną online przez Ryanaira loty do oraz z Polski zostały anulowane w sobotę, 14 marca, i zostaną zawieszone do 31 marca ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Para Brytyjczyków mówi, że utknęli obecnie w Krakowie, który jest wprawdzie pięknym miastem, jednak wszystkie bary i restauracje zostały zamknięte. Niestety 49-letni Brytyjczyk obawia się o swój stan zdrowia nie tyle w związku z koronawirusem, co przez to, że kończą mu się leki, które bierze na nadciśnienie.

- Mamy zakwaterowanie. Kobieta, w której posiadłości się zatrzymaliśmy, przeniosła nas do większego mieszkania. Piecze dla nas także chleb. Moja pasierbica jest w kontakcie z brytyjską ambasadą, ale powiedziano nam, że musimy po prostu czekać – powiedział Brytyjczyk.

Jak radzi na Twitterze organizacja Which? w przypadku osób, których lot został odwołany, najlepiej jest przyjąć zwrot pieniędzy za bilet.

For anyone whose return flight to the UK is cancelled, it’s rarely a good idea to accept a refund as doing so ends the airline’s duty of care to you. Instead insist on the airline meeting its obligations to get you home on the earliest available alternative flight. #coronaUK