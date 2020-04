Koronawirus w UK: Bezpieczeństwo w wielu szpitalach to fikcja! Polak pokazuje, „jak to wygląda od środka” [wideo]

Fot. YouTube

Kilka dni temu jeden z Polaków postanowił nakręcić w szpitalu w Warrington wideo i pokazać, jak w takim miejscu wyglądają zabezpieczenia przez koronawirusem. To, co zobaczył, może szokować.

Jeszcze nikogo w masce nie było – mówi Polak, przechadzając się korytarzami szpitala i mijając po drodze kilku pracowników. To, na co się jednak natyka, to stół w szpitalnym hallu, uginający się pod ciężarem warzyw i owoców, przy którym kłębi się sporo ludzi. - Nikt w maseczkach, nikt nie kaszle. Nie ma żadnych informacji dla pacjentów związanych z koronawirusem – dodaje mężczyzna, przechadzając się następnie po izbie przyjęć. I na dowód tego podchodzi do białej tablicy, na której widnieje jedynie napis: „CORONAVIRUS. Notice for patients”.

Polak zauważa jednak, że w szpitalu jest zdecydowanie mniej ludzi, niż zazwyczaj. W zasadzie są pustki, jak na te porę dnia. Ale nie zmienia to faktu, że środków bezpieczeństwa nie widać, a pracownicy NHS wydają się być bardziej zainteresowani kupowaniem jedzenia, niż dbaniem o swoje bezpieczeństwo. - Nikomu się nie śpieszy w szpitalu. Oczywiście ja bardzo szanuję wszystkich pracowników służby zdrowia, ale z punktu widzenia pacjenta wygląda to tak, jak się siedzi 2 albo 3 godziny, jak się czeka na coś, że tutaj personel głównie zajmuje się przenoszeniem herbaty z jednego miejsca na drugie – skomentował twórca wideo. A później dodał: - Widzieliście, jak się ma szpital w czasie zarazy.

