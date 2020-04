Koronawirus w UK: 6 miesięcy więzienia za kaszlenie na policjanta

55-letni Adam Lewis "zaatakował" oficera brytyjskiej policji - znajdujący się pod wpływem alkoholu mężczyzna zachowywał się agresywnie, a także twierdził, ze ma Covid-19 i... kaszlał na policjanta.

Jak czytamy na łamach portalu "Metro" do tych wydarzeń doszło 31 marca na terenie Mayfair, ekskluzywnej dzielnicy handlowej położonej w środkowej części Londynu, na terenie stołecznej gminy City of Westminster. Lewis znajdował się wyraźnie pod wpływem alkoholu i miał przy sobie butelkę wina. Po tym, jak został zatrzymany przez policjanta, zaczął zachowywać się agresywnie. Ostatecznie bezrobotny mężczyzna zaczął... kaszleć na interweniującego oficer. Mówił przy tym, że ma Covid-19 i został zakażony koronawirusem.

CZTAJ TEŻ: 61-letni polski lekarz zawieszony w Wielkiej Brytanii po tym, jak trzykrotnie nie zdał testów z języka angielskiego

Sprawa Adama Lewisa trafiła do sądu Westminster Magistrates Court w środę 1 kwietnia. Jego linia obrony opierała się głównie na fakcie, że znajdował się pod wpływem alkoholu! Jego obrońca zapewniał, że mężczyzna po porostu pił od kilku dniu i to w jakiś sposób miało usprawiedliwiać jego zachowanie.

Co do jego stanu zdrowia - nie nie wskazuje na to, aby był zakażony koronawirusem i nie ma żadnych objaw Covid-19. Lewis przed sądem zapewniał, że w obecnej sytuacji takie zachowanie trzeba potraktować z całą powagę. Trwająca pandemia to naprawdę nie czas na głupie żarty...

WAŻNE! "Róbcie zakupy tylko RAZ W TYGODNIU!" - zaleca brytyjski minister transportu

Ostatecznie, przyznał się do napaści na znajdującego się na służbie policjanta. Sąd Westminster Magistrates Court skazał go na pół roku pozbawienia wolności. Dodajmy, że maksymalna kara w takim przypadku może sięgać nawet 12 miesięcy. Lewis pomimo tego narzekał, że został potraktowany surowo.

Warto dodać, że skazany ma już na swoim koncie pobyt za kratkami. I to nie jeden! Od września minionego roku trzy razy trafiał do paki, między innymi za napaść i kradzież.