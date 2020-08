Konto bankowe w UK - jak założyć rachunek w Anglii?

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia konta w banku w UK?

Do czego potrzebne jest konto w brytyjskim banku?

Bez konta w brytyjskim banku w UK ani rusz! Jest ono konieczne potrzebne, aby móc normalnie funkcjonować na rynku pracy na Wyspie. Oto wszystko, co powinniście na ten temat wiedzieć!

Funkcjonowanie na brytyjskim rynku pracy bez konta w brytyjskim banku jest w zasadzie niemożliwe. Jeśli chcesz pracować na Wyspach to musisz posiadać rachunek bankowy - w zasadzie każdy pracodawca w UK czy agencja pracy za pomocą przelewu będzie ci wypłacała w taki sposób wynagrodzenie.

Jakie są rodzaje kont w brytyjskich bankach?

Zasadniczo można wyróżnić trzy rodzaj kont bankowych:

current account - czyli brytyjski odpowiednik polskiego rachunku ROR,

basic account - rachunek osobisty dla osób pobierających emeryturę, rentę lub dla których jedynym źródłem utrzymania są zasiłki,

student account - rachunek bankowy przeznaczony dla studentów.

WARTO WIEDZIEĆ: Od 1 stycznia 2016 roku w Wielkiej Brytanii można zakładać całkowicie darmowe konto, choć jego funkcjonalność jest mocno ograniczono. Zgodnie z prawem banki nie pobiegają żadnych opłat za jego prowadzenia. Mając taki rachunek możemy pobierać pensję od swojego pracodawcy, wypłacać gotówkę w bankomacie czy wykonywać przelewy.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia konta w banku w UK?

Do otwarcia rachunku bankowego w Wielkiej Brytanii konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów:

dowód potwierdzający tożsamość - najlepiej, aby było to paszport, ale uznawane są również dowód osobisty i międzynarodowe prawo jazdy;

dowód potwierdzający adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii - najlepiej, aby było to umowa najmu mieszkania lub rachunki potwierdzające faktycznie, że mieszka się na Wyspie (rachunki za gaz, prąd, utility bills). Koniecznym jest, aby na umowie znajdowało się to samo imię i nazwisko jak to, które pojawi się przy koncie bankowym. Banki respektują także dowód zapłaty council tax, wyciąg z konta w innym banku lub angielskie prawo jazdy ze zdjęciem.

WARTO WIEDZIEĆ: Może okazać się, że dany bank po prostu nie przyjmie rachunku za telefon komórkowy, dostęp do internetu czy za telewizję satelitarną.

Czy da się otworzyć konto bankowe BEZ własnego adresu w UK?

Tak, jest to możliwe. Decyzja w tej sprawie leży jednak w gestii banku.

Zdarzają się przypadki, że poza dokumentem tożsamości wystarczy przedstawić dokument od pracodawcy lub odpowiednie zaświadczenie z placówki edukacyjnej.

Istnieje również możliwości założenia przedpłaconej karty bankowej przez internet, dzięki czemu zyskamy nie tylko substytut karty płatniczej, ale również potwierdzenie otwarcia konta, które może posłużyć jako potwierdzenie adresu zamieszkania.

WARTO WIEDZIEĆ: Jeśli w jednym banku odmówią ci otwarcia konta, nie załamuje się tylko próbuje w innym. Jeśli jednak placówka wydała decyzję odmowną, to warto spróbować w innej.

Czy konto bankowe da się otworzyć przez internet?

Tak, jak najbardziej. Procedury różnią się w zależności od banku, ale wizyty w oddziale w zasadzie nie da się uniknąć. Można przez sieć złożyć odpowiedni wniosek, ale trzeba będzie się osobiście stawić.