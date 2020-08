Który supermarket w UK jest najtańszy? Gdzie za te same produkty zapłacimy najmniej? Oto najnowszy ranking

Lidl, Aldi, Tesco, Asda, Morrisons, Waitrose czy Sainsbury’s… Który z supermarketów w UK jest najtańszy? Postanowiono porównać ceny 85 produktów w każdym ze sklepów i stworzyć ranking. Oto wyniki.

Gdy badacze z Which? udali się do największych supermarketów w UK i porównali ceny 85 produktów, okazało się, że różnica między różnymi sklepami wynosi w niektórych przypadkach nawet 56 proc.

Ranking najtańszych supermarketów w UK

Dzięki rankingowi wyłoniono najtańszy supermarket w UK, w którym klienci mogą zaoszczędzić nawet 45 funtów na tych samych zakupach. W badaniach Which? wzięto pod uwagę tę samą listę produktów z Tesco, Asdy, Sainsbury’s, Morrisons, Aldi, Lidla oraz Waitrose, a nawet koszt zakupów online w Ocado. Jakie są konkluzje?

Na liście znalazło się 85 produktów – głównie spożywczych a także niezbędnych domowych, których ceny sprawdzano każdego dnia w lipcu. Nie pominięto także ofert specjalnych w różnych supermarketach, które uśredniono.

Różnice w cenach zakupów

Różnice cenowe okazały się znaczące i dochodziły nawet do 56 proc. Okazało się, że za te same zakupy w Aldi musiano zapłacić 78,50 funtów podczas gdy w Waitrose 122,47 funtów. Jak się okazało, na Facebooku klienci także podzielają opinię na temat cen w różnych supermarketach z wynikami badania Which? Oto porównanie cen w różnych supermarketach za te same produkty:

Waitrose - 122.47

Ocado - 117.85

Sainsbury's - 103.26

Morrisons - 99.30

Tesco - 98.48

Asda - 88.29

Lidl - 79.46

Aldi - 78.50