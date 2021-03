Konsumenci w UK zdecydowali: W tych dwóch supermarketach covidowe środki bezpieczeństwa są najsłabiej przestrzegane

Fot. Getty

Supermarkety w UK pozostały otwarte przez cały okres pandemii, niezależnie od tego, czy mieliśmy do czynienia z lokalnym, czy ogólnokrajowym lockdownem. Zobacz, jak konsumenci ocenili środki bezpieczeństwa wprowadzone przez poszczególne sieci.

Gdzie klienci w UK czują się najbezpieczniej robiąc swoje covidowe zakupy? O to zapytali nieco ponad 2000 osób ankieterzy organizacji konsumenckiej Which?, a zebrane przez nich dane mogą zaskakiwać. Okazuje się bowiem, że najlepiej pod względem zachowania covidowych środków bezpieczeństwa oceniona została sieć supermarketów Sainsbury’s, natomiast najgorzej – sieci Lidl i Iceland. Poniżej przedstawiamy Wam listę supermarketów, które zostały uznane za najmniej i za najbardziej bezpieczne miejsca do robienia zakupów. I dodajmy przy tym, że poniższe dane pokazują procent klientów każdego supermarketu, którzy uznali wprowadzone w sklepach procedury za „dobre lub doskonałe”.

LIDL – 66 proc.

Iceland – 66 proc.

Co-op – 69 proc.

Asda – 70 proc.

Morrisons – 73 proc.

Aldi – 73 proc.

Tesco – 74 proc.

Waitrose – 78 proc.

M&S – 79 proc.

Sainsbury’s - 81 proc.

Supermarkety w UK dbają o bezpieczeństwo konsumentów

Część sieci odniosła się już do wyników badań zaprezentowanych przez Which?, twierdząc, że nie tylko dba o bezpieczeństwo swoich klientów, ale też że badanie jest niemiarodajne. - Dużo zainwestowaliśmy w zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w naszych sklepach podczas pandemii, aktualizując kolejne zasady i wprowadzając nowe środki bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi rządowymi – oświadczył chociażby rzecznik sieci Iceland. A rzecznik Co-op zaznaczył: - Dbałość o bezpieczeństwo naszych współpracowników i klientów jest naszym najwyższym priorytetem i zgodnie z zaleceniami rządu wprowadziliśmy klarowne środki dystansu społecznego, aby wszystkich w naszych sklepach należycie chronić. Systemy sygnalizacji świetlnej, ekrany ochronne, osłony twarzy, zakupy jednokierunkowe, oznaczona podłoga i żele do rąk zostały wdrożone na cały okres trwania pandemii, a 92 proc. kupujących jest zadowolonych z tych środków.

