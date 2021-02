Walia łagodzi zasady lockdownu. Co się zmieniło z końcem lutego?

Sprawdź, co się zmieniło.

W sobotę 27 lutego 2021 Walia lekko złagodziła zasady lockdownu. Co konkretnie się zmieniło?

Premier Walii Mark Drakeford ogłosił złagodzenie ograniczeń związanych z pandemią. Nowe zasady obowiązują od soboty 27 lutego. Które restrykcje rozluźniono?

Walia łagodzi lockdown

Od 20 grudnia 2020 w Walii obowiązują zasady z czwartego poziomu. Oznacza to, że od ponad dwóch miesięcy w Walii obowiązuje ścisły zakaz wychodzenia z domów, podróże są zakazane (poza określonymi wyjątkami), nie można też spotykać się z bliskimi z innych gospodarstw domowych. W sobotę rząd podjął decyzję o delikatnym złagodzeni obostrzeń.

Złagodzenie restrykcji, które weszło w życie w sobotę, dotyczy zasad tworzenia support bubbles. Do tej pory bańkę wsparcia mogły utworzyć jedynie dwa gospodarstwa domowe, z których co najmniej jedno składało się z nie więcej niż jednej osoby dorosłej (osoba ta mogła albo żyć całkowicie samotnie albo mieć na wychowaniu dziecko). Według najnowszych zmian, support bubble w Walii od soboty mogą tworzyć dwa gospodarstwa domowe, z których co najmniej jedno jest rodziną z dzieckiem poniżej pierwszego roku życia.

27 lutego zasady zostały lekko złagodzone i obecnie umożliwiają rodzinom z bardzo małymi dziećmi utworzenie support bubble. W ramach bańki wsparcia rodziny mogą swobodnie podróżować (zarówno wewnątrz, jak i poza Walię), by odwiedzić najbliższych - po raz pierwszy od Bożego Narodzenia. Do innych zmian zasad lockdownu wprowadzonych ostatnio w Walii należy powrót najmłodszych dzieci do szkół oraz ćwiczenia fizyczne w grupach czteroosobowych (z zachowaniem dystansu społecznego).