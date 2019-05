Konsulaty RP w UK zalane wnioskami o wydanie paszportów. Ambasada apeluje do Polaków o składanie wniosków przy okazji pobytu w Polsce

Fot. Facebook

Ambasada RP w Londynie opublikowała „Ważną informację paszportową” dla Polaków mieszkających na terenie UK i wnioskujących o wydanie nowego paszportu biometrycznego. Okazuje się, że polskie konsulaty w Wielkiej Brytanii zostały zalane wnioskami o wydanie paszportu, w związku z czym termin ich odbioru uległ znacznemu wydłużeniu.

Poniżej publikujemy pełny komunikat Ambasady RP w Londynie dotyczący wyrobienia lub wymiany paszportu:

„Ważna informacja paszportowa

W związku z ogromnym zainteresowaniem wyrobieniem lub wymianą paszportów, wyznaczone do tej pory terminy odbioru dokumentów uległy wydłużeniu o dwa tygodnie. Obecnie okres oczekiwania na odbiór paszportu wynosi około 8 -10 tygodni licząc od daty złożenia wniosku w konsulacie. Przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco wprowadzamy zmiany mające na celu zwiększenie możliwości wydawania jeszcze większej liczby paszportów. Pracujemy także nad poprawieniem systemu zapisów na wizytę dot. paszportu.

Zachęcamy, aby - w miarę możliwości - składać wnioski o wydanie paszportu przy okazji pobytów w Polsce. W przypadku braku takiej możliwości, przy planowaniu podróży sugerujemy złożenie wniosku w konsulacie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Jednocześnie nie zalecamy rezerwowania wycieczek przed odebraniem paszportu.”

Absurd i poniżanie Polaków: Według Anglika „Polska obniżyła wiek emerytalny za pieniądze Brytyjczyków”

Skąd takie zainteresowanie Polaków mieszkających w UK wyrobieniem lub wymianą paszportu? Jak poinformowała na łamach money.pl Katarzyna Szaran, kierownik referatu ds. mediów i promocji, może to mieć związek z masowym ubieganiem się przez Polaków o status osoby osiedlonej. Posiadanie paszportu nie jest niezbędne do uzyskania takiego statusu, ale w szybkim przejściu całej procedury może Polakom pomóc dokument biometryczny. A takim właśnie jest paszport, który od czerwca 2009 r. zawiera odciski palców zapisane w chipie RFID.

Brytyjczyk na wakacjach w Polsce: "Nie ogarniam, czemu tylu Polaków emigruje do UK"

Oczywiście, jak spekulują urzędnicy ambasady, powodów zwiększonego zainteresowania Polaków wyrobieniem lub wymianą paszportu może być więcej i nie należy wykluczać, że jednym z nich jest obawa przed twardym Brexitem. Co prawda widmo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy zostało odsunięte w czasie, a co do zasady nie zgadza się na nie większość brytyjskich ugrupowań politycznych, ale pewności, że nie dojdzie do no-deal, wcale przecież nie ma.

W jakich krajach na świecie zarabia się najwięcej? Gdzie Polacy udają się na dalszą emigrację?