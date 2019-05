W jakich krajach na świecie zarabia się najwięcej? Gdzie Polacy udają się na dalszą emigrację?

Część brytyjskiej Polonii nie ukrywa, że myśli o udaniu się na dalszą emigrację, jeśli rzeczywistość po-brexitowa okaże się zbyt ciężka. Jak przedstawia się zatem wysokość zarobków w krajach na świecie? Gdzie praca jest najbardziej opłacalna?

Mimo zapewnień polskiego rządu o wzroście płac w Polsce, średnia wysokość pensji w naszym kraju jest mocno zawyżona i nie odpowiada realnym zarobkom ze względu na duże dysproporcje w wysokości pensji obywateli. Z danych GUS wynika, że przeciętna pensja Polaka w kraju w 2018 roku wynosiła 5 275 zł miesięcznie, jednak tak naprawdę większość naszych rodaków zarabia około 2 500 zł brutto.

Dla porównania w Wielkiej Brytanii zarabiamy średnio (w przeliczeniu na polską walutę) 7792 zł, co jest mocnym argumentem dla Polaków mieszkających na Wyspach za pozostaniem w tym kraju. Sytuacja związana z Brexitem jest jednak męcząca, dlatego niektórzy rozważają dalszą emigrację.

Gdzie jednak najbardziej opłaca się wyjechać za pracą? Oto lista krajów, w których zarobki są najwyższe na świecie:

Australia

Średnia roczna płaca w Australii wynosiła jeszcze w 2017 roku 61 620 USD, co sprawia, że wiele osób jest zainteresowanych wyjazdem do tego kraju, gdzie rekrutacje prowadzą jedne z największych światowych firm zapewniając nie tylko wysokie płace, ale także dobrą ochronę socjalną. Poza tym Australia słynie ze swojej otwartości dla wykwalifikowanych pracowników. Płaca minimalna wynosi tam 23 374 USD.

Luksemburg

Liczące zaledwie 602 005 mieszkańców państwo może poszczycić się średnim rocznym dochodem w wysokości 71 710 USD. Sektor bankowy, stalowy i przemysłowy są w Luksemburgu najbardziej rozwinięte, a państwo to jest jednym z głównych ośrodków finansowych na świecie – tutaj działa około 166 banków (m.in. Bank Inwestycyjny Unii Europejskiej). A do Luksemburga codziennie przyjeżdża około 157 000 osób z Francji, Niemiec i Belgii do pracy.

Belgia

Belgia jest krajem o wysokim rozwoju gospodarczym (kluczowy liderem w handlu unijnym) i najwyższym średnim rocznym wynagrodzeniu w Europie na poziomie 49 657 USD PPP. Rynek pracy w tym kraju jest konkurencyjny, a płaca minimalna wynosi 21 309 USD, z kolei PKB na osobę wynosi 46 301 USD. Ponadto Belgia ma wyjątkowo korzystne usytuowanie geograficzne i znajdue się w centrum Europy.

Austria

W Austrii średnia roczna płaca wynosi 48 306 USD, a sam kraj słynie ze stabilności finansowej i dobrej reputacji. Ponadto społeczna gospodarka rynkowa Austrii jest wysoko uprzemysłowiona, a o pracę w branżach produkcyjnej, komunikacyjnej i turystycznej jest stosunkowo łatwo.

Norwegia

Średnie roczne dochody w Norwegii wynoszą 65 786 USD, a kraj słynie z wielu przedsiębiorstw oraz korzystnych warunków pracy i zatrudnienia, nie mówiąc już o najwyższym standardzie życia na świecie. Wprawdzie koszty utrzymania są wysokie, jednak mieszkańcy Norwegii mogą liczyć także na rozwiniętą opiekę socjalną.

Islandia

Polacy już od lat chętnie wyjeżdżają w celach zarobkowych na Islandię, mimo że warunki atmosferyczne są tam raczej ciężkie. Kraj ten słynie z wysokich zarobków oraz rozwiniętego systemu socjalnego. Średni roczny dochód na Islandii wynosi 90 662 USD.

Islandia przyciąga coraz więcej Polaków ze względu na zarobki i wysoką jakość życia

Szwajcaria

Kraj ten słynie z jednej z najbardziej stabilnych gospodarek na świecie, a średni roczny dochód w Szwajcarii wynosił w 2017 roku 88 159 USD. To w tym państwie swoją siedzibę ma Światowa Organizacja Handlu (WTO), Czerwony Krzyż, Światowe Forum Ekonomiczne, FIFA. Pracownicy finansowi nie narzekają na wysokość swoich zarobków.