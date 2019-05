Absurd i poniżanie Polaków: Według Anglika „Polska obniżyła wiek emerytalny za pieniądze Brytyjczyków”

„Poniżanie Polaków przez Anglików jest coraz bardziej perfidne” – napisał pewien Polak na grupie na FB, pod zdjęciem wpisu Brytyjczyka, który twierdzi, że „Polska obniżyła wiek emerytalny z 67 do 60 lat za pieniądze Brytyjczyków”.

Podatność na populistyczne i nieprawdziwe hasła wśród Brytyjczyków jest bardzo wysoka, czego dowodzi m.in. powodzenie kampanii pro-brexitowej prowadzonej przez Nigela Farage’a w 2016 roku, a także niezwykła popularność jego obecnej Partii Brexit.

Do przykładów fałszywych informacji podawanych przez przeciwników Unii Europejskiej należy także wpis na Facebooku pewnego Brytyjczyka negatywnie nastawionego nie tylko do UE, ale także do Polaków.

Na grupie facebookowej „Żyję w UK/Polacy na Wyspach” jeden z naszych rodaków umieścił zdjęcie wpisu pewnego Anglika, który stwierdził, że „Polska obniżyła wiek emerytalny z 67 do 60 lat za pieniądze Brytyjczyków”.

Zgodnie z najnowszymi danymi Polska obniżyła wiek emerytalny wśród mężczyzn z 67 do 65 lat, a wśród kobiet z 65 do 60 lat. Informacja podana zatem przez Anglika jest zatem wyjątkowo „nieścisła”. Kolejnym nadużyciem z jego strony jest posunięcie się do stwierdzenia, że za obniżenie wieku emerytalnego w Polsce zapłacili Brytyjczycy, których kraj wciąż jest członkiem UE.

Ten pokrętny sposób myślenia, zgodnie z którym do Unia (i przede wszystkim Brytyjczycy jako jej członkowie) miałaby finansować obniżenie wieku emerytalnego Polaków, niewiele ma wspólnego z prawdą, co dobitnie podsumował nasz rodak: „Poniżanie Polaków przez Anglików jest coraz bardziej perfidne”.

