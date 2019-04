Konserwatyści knują, jak odwołać Theresę May, ale brytyjska premier wydaje się tym nie przejmować

Fot: Getty

Nigel Evans, starszy członek konserwatywnego Komitetu 1922, publicznie wezwał Theresę May do natychmiastowego ustąpienia ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Evans zasugerował również, że jeśli premier nie ustąpi, to wpływowy komitet może samodzielnie ustalić datę jej dymisji.

Liderzy Komitetu 1922 mają się spotkać we wtorek po południu, by omówić m.in. strategię ewentualnego odwołania Theresy May i wyboru nowego przywódcy Partii Konserwatywnej. Według informacji "The Guardian", jak dotąd nie podjęto jednak żadnych decyzji.

Premier, która we wtorek rano przewodniczyła posiedzeniu gabinetu w związku z powrotem do rozmów z Partią Pracy ws. Brexitu, po świątecznej przerwie będzie musiała stawić czoła buntownikom z własnej partii, którzy intensywnie myślą o tym, jak doprowadzić do głosowania nad wotum nieufności.

Jak zauważa "The Guardian", presja ze strony torysów dotycząca dymisji premier, wzmogła się niedawno, ponieważ po opóźnieniu Brexitu do końca października opadło napięcie związane z poszukiwaniem kompromisu ws. umowy brexitowej, a powstała przez to próżnia polityczna została natychmiast wypełniona "knuciem", jak usunąć Theresę May i zastąpić ją kimś innym.

Problem torysów polega jednak na tym, że w chwili obecnej nie mogą oni tak po prostu złożyć wniosku o wotum nieufności dla premier, ponieważ wniosek taki złożyli ostatnio w grudniu 2018 roku, a zgodnie z regułami obowiązującymi w Partii Konserwatywnej, podobny wniosek można złożyć dopiero po 12 miesiącach, czyli w grudniu 2019 roku. Konserwatystom pozostaje więc jak na razie wywierać tylko presję psychologiczną i polityczną na obecną premier. Prawdopodobnie torysi spróbują też zmienić dotychczas obowiązujące reguły partyjne.

Jak podają brytyjskie media, coraz większa liczba członków partii rządzącej przestaje popierać brytyjską premier. Oprócz planów snutych przez konserwatystów znajdujących się wyżej w hierarchii partyjnej, wotum nieufności jest również szerzej rozważane przez konserwatystów z lokalnych okręgów wyborczych w całej UK.

Ponad 70 przewodniczących lokalnych okręgów wyborczych podpisało wniosek wzywający do zorganizowania nadzwyczajnego posiedzenia Narodowej Konwencji Partii Konserwatywnej. Zwołanie nadzwyczajnego zebrania mogłoby oznaczać symboliczne wotum nieufności dla liderki torysów. Jednak ani Komitet 1922, ani Narodowa Konwencja nie mają władzy, by zmusić Theresę May do ustąpienia - obecnie ustąpić może one jedynie z własnej woli lub na skutek złożenia wniosku o wotum nieufności przez inną partię polityczną.