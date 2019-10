Konsekwencje No Deal dla podróżnych – czyli dlaczego od 1 listopada może nie być już tak samo jak kiedyś

Twardy Brexit wpłynie m.in. na ważność paszportu, pomoc medyczną za granicą i na prawo do podróżowania do UE ze zwierzęciem

No Deal może się katastrofalnie odbić na podróżowaniu Brytyjczyków do krajów UE

Fot. Getty

Choć mało kto na kontynencie europejskim sobie to wyobraża, to rząd Borisa Johnsona jest tak zdeterminowany do wyjścia z UE 31 października, że może do tego doprowadzić nawet bez osiągnięcia nowego porozumienia ze Wspólnotą. Jeśli tak się stanie, to No Deal zasadniczo zmieni sposób podróżowania Brytyjczyków do krajów Unii Europejskiej.

Paszport

Jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy, to 1 listopada stanie się dla Wspólnoty „krajem trzecim”. W przypadku realizacji takiego, najczarniejszego scenariusza, Brytyjczycy mogliby wyjechać na kontynent jedynie z paszportem ważnym jeszcze w chwili wyjazdu przynajmniej 6 miesięcy. To o wiele krócej, niż teraz, ponieważ przez ostatnie 20 lat posiadacze brytyjskiego paszportu mogli skorzystać z dodatkowego wydłużenia ważności paszportu o 9 miesięcy (ponad standardowe 10 lat), jeśli nie zdążyli przed wyjazdem odnowić dokumentu. Dla przykładu powiedzmy, że zgodnie ze starymi zasadami paszport wydany np. 30 kwietnia 2010 r. byłby ważny do 30 stycznia 2021 r., a w razie No Deal jego ważność minie z dniem 30 kwietnia 2020 r.

Wizy

W przypadku twardego Brexitu Brytyjczycy nie będą potrzebowali wiz na wjazd do krajów UE, ale tylko pod warunkiem, że nie będą tam przebywali dłużej niż przez 90 dni w ciągu jednego półrocza. To może się okazać sporym utrudnieniem dla brytyjskich emerytów, którzy masowo wyjeżdżają na zimę do Hiszpanii – i to na kilka miesięcy bez przerwy. Dodatkowo w razie No Deal Brytyjczycy będą musieli od 2021 r. aplikować o tzw. “Euro-visę”, czyli wizę przyznawaną raz na trzy lata obywatelom krajów spoza UE, ale zwolnionym z obowiązku wizowego. The European Travel Information and Authorisation System ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z „migracjami, bezpieczeństwem i obciążeniem dla publicznego systemu zdrowia”. Wiza ETIAS ma kosztować 7 euro.

Leczenie za granicą

Obecnie wielu Brytyjczyków wyjeżdżających do Unii Europejskiej nie zaopatruje się w żadne dodatkowe ubezpieczenie, ponieważ mają oni gwarancję, że w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych mogli oni skorzystać nieodpłatnie z lokalnej opieki zdrowotnej. Tymczasem w razie No Deal unijna karta ubezpieczenia zdrowotnego EHIC przestanie działać z dniem 1 listopada, a posiadacze brytyjskich paszportów będą musieli ubezpieczyć się prywatnie.

Roaming

Będąc członkiem Unii Europejskiej Brytyjczycy mogą obecnie cieszyć się darmowym roamingiem na terenie całej Wspólnoty. Jednak w razie No Deal opłaty za roaming powrócą dla mieszkańców Wysp z dniem 1 listopada. Na szczęście mieszkańcy UK są chronieni przed zbyt szybkim zużyciem danych komórkowych i po wydaniu 45 funtów za granicą zostaną oni nie tylko o tym poinformowani, ale tez zapytani, czy chcą wydać na roaming kolejne pieniądze.

Prawo jazdy

Z chwilą wyjścia z Unii Europejskiej bez umowy Brytyjczycy będą się musieli postarać o Międzynarodowe prawo jazdy. Dokument będzie można nabyć w każdym większym urzędzie pocztowym UK (na podstawie prawa jazdy wydanego na Wyspach), ale będzie też za niego trzeba zapłacić 5,50 funta. Wszyscy zmotoryzowani Brytyjczycy wybierający się na kontynent własnym autem będą też musieli zaopatrzyć się w razie No Deal w Zieloną Kartę, czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy poświadczający objęcie konkretnego samochodu ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Zwierzęta

Jeśli Wielka Brytania opuści Wspólnotę bez umowy, to przewóz zwierząt z UK na kontynent zostanie znacznie utrudniony. Aby zwierzę mogło wyjechać do krajów UE jego właściciel będzie się musiał skontaktować z weterynarzem najpóźniej 4 miesiące przed wyjazdem i potwierdzić, że jest ono szczepione.

Podróże samolotem

Nie wiadomo jest czy, a jeśli tak to kiedy Wielka Brytania zostanie w razie No Deal przyjęta do Traktatu o Otwartych Przestworzach (ang. Treaty on Open Skies). Jeśli przyjęcie UK do traktatu będzie się przeciągało, to przewoźnicy mogą zredukować połączenia na Wyspy i znacznie podnieść cenę biletów na dostępne loty.

