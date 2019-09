Jakie konsekwencje niosą za sobą niespłacone długi w UK?

Zgodnie z oficjalnymi statystykami Wielka Brytania pod względem zadłużenia swoich mieszkańców to europejska czołówka. Na Wyspach dostępność kredytów i pożyczek jest bardzo duża. Pieniądze są na wyciągnięcie ręki - czy to w ramach payday loan,debetu na karcie kredytowej czy bogatej oferty licznych banków - jednak nierzadko problemem jest ich późniejsza spłata.

Niestety, wielu mieszkańców Wysp, w tym także Polaków, boryka się z trudnościami ze spłatą swoich zobowiązań. Zadłużenia mają na kartach kredytowych, overdraft na kontach bankowych, pożyczkach oraz w różnych instytucjach jak council (długi za council tax) lub HMRC (nieopłacone podatki). Gdy zalega się ze spłatami trzeba się liczyć z tym, że wierzyciele podejmą próbę odzyskania swoich pieniędzy. Zapytaliśmy specjalistów z firmy Safe Debts o to jak daleko mogą się posunąć firmy próbując odzyskać zadłużone pieniądze i na co pozwala prawo.

<< POBIERZ PORADNIK "JAK WYJŚĆ Z DŁUGÓW?" >> KLIKNIJ TUTAJ <<

Z odpowiedzią pośpieszył Tomasz Kowalczyk, który podkreślił, że w początkowym okresie zadłużenia, zazwyczaj bank lub inna instytucja, która udzieliła kredytu, próbuje odzyskać zadłużenie. "Dopiero jeśli to okaże się nieskuteczne do akcji wkracza Debt Collection Company czyli firma windykacyjna" - mówił Kowalczyk.

"Debt Collection Company czyli firma windykacyjna w UK działa zazwyczaj w imieniu banku i jest używana do odzyskiwania długów wynikających z kart kredytowych, overdraft oraz pożyczek. Firmy windykacyjne są także wynajmowane przez firmy dostarczające prąd, gaz i wodę, przez tzw payday loan companies oraz inne instytucje niefinansowe. Firmy windykacyjne mogą dzwonić oraz wysyłać listy do dłużnika i odwiedzać go w domu" - podsumowuje Kowalczyk.

W tej kwestii może pojawić się również komornik, czyli bailiff. Ma on zdecydowanie więcej uprawnień niż firma windykacyjna. Może przychodzić do domu dłużnika, zabrać przedmioty znajdujące się przed domem, w przypadku gdy nie zostanie wpuszczony, lub znajdujące się w domu, jeśli zostanie wpuszczony. W przypadku gdy dług dotyczy podatku dochodowego lub niezapłaconego wyroku w sprawie kryminalnej, bailiff może wedrzeć się do domu siłą.

<< POBIERZ PORADNIK "JAK WYJŚĆ Z DŁUGÓW?" >> KLIKNIJ TUTAJ <<

Co grozi za niespłacenie długu w UK?

Jeśli dług doszedł do etapu rozprawy sądowej i wierzyciel ma wyrok, może używać bailiffa do odzyskania pieniędzy, a także ścigać dłużnika w innym kraju, np. w Polsce – uzyskując tzw. ETE Europejski Tytuł Egzekucyjny, ma prawo do odzyskiwania zadłużenia w dowolnym kraju europejskim. Może również wystąpić o bankructwo lub zajęcie konta bankowego lub wynagrodzenia. Jeśli dług był zabezpieczony np nieruchomością, przedmiot zabezpieczenia może zostać odebrany. Jeśli dług nie był zabezpieczony żadnym przedmiotem, wyrokiem sądu, wierzyciel może uzyskać prawo do odebrania np. nieruchomości, samochodu lub innych przedmiotów.

Czy za długi w UK grozi więzienie?

Jeśli dłużnik nie popełnił przestępstwa, nie może zostać skazany na więzienie za niepłacenie swoich zobowiązań.

Jak nie dopuścić do wyroku za długi w UK i uniknąć komornika?

W Wielkiej Brytanii można skorzystać z wielu form pomocy spłaty długów. Od negocjacji z bankami i innymi wierzycielami po tzw. plany spłaty zadłużenia. Najlepiej zacząć działać zanim dług jest przekazany do firmy windykacyjnej lub do sądu, gdyż w obu tych sytuacjach do kwoty długu dodawane są koszty firmy, sądowe, prawne i kwota długu znacznie wzrasta. Jeśli po wyroku sądowym jest wynajmowany komornik, koszty ponownie wzrastają. Warto w tej kwestii porozumieć się ze specjalistycznymi firmami, taki jak Safe Debts które mogą pomóc w uniknięciu dalszych konsekwencji zadłużania.