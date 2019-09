Praca marzeń: Testowanie Guinnessa tej zimy w najlepszych pubach Dublinie

Po tym, jak w sieci pojawiła się oferta pracy dotycząca testowania Guinnessa w Dublinie przez dwa zimowe miesiące, w ciągu zaledwie 12 godzin aż 2 300 osób przesłało swoje CV.

W ofercie napisano: „Praca marzeń: Tester Guinnessa w przytulnych pubach w Dublinie tej zimy!” Gdy tylko opublikowano post, na odpowiedź chętnych nie trzeba było długo czekać. W ciągu zaledwie 12 godzin zgłosiło się aż 2 300 osób gotowych na podjęcie się tego ciekawego zajęcia.

Polecane: Brytyjczyk nie może znaleźć pracy od 2 lat, mimo iż wysłał... ponad 400 CV!

Po tym, gdy informacja pojawiła się na Instagramie, fani Guinnessa z całego świata oszaleli. Na plakacie możemy przeczytać także o zarobkach w wysokości 22 euro za godzinę pracy, przy czym na każdy pub przeznaczane są dwie godziny.

Oprócz testowania wyśmienitego Guinnessa potencjalny pracownik będzie musiał napisać krótką recenzję tego, co posmakował. Wraz z CV konieczne jest także przesłanie próbki swojego tekstu.

Najlepszą jednak informacją, która przyciągnęła fanów Guinnessa z całego świata, jest to, że smak tego trunku ma być testowany w najlepszych pubach w Dublinie.

Czego wymaga się zatem od potencjalnego kandydata na to intratne stanowisko? Musi on po pierwsze: odwiedzić każdy z siedmiu wyznaczonych pubów (The Gravediggers, The Long Haul, Mulligan’s, The Strawberry Hall, Gaffney’s, Tom Kennedy’s i Toners), zamówić kufel Guinnessa, wypić go, zrobić zdjęcie i napisać krótką recenzję na 250 słów.

Przeczytaj też: Praca marzeń: 3 tygodnie w lecie na statku wycieczkowym opływającym Karaiby, Alaskę, Europę i Japonię. Pensja? 6 tys. funtów