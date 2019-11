Koniec "zamrożenia" wysokości stawek benefitów - rząd UK zapowiedział to oficjalnie!

Oficjalnie zapowiedziano, że wysokość benefitów w UK zostanie "odmrożona". Stawki zasiłków socjalnych, które zostały "zamrożone" od 2016 roku przez kanclerza skarbu George`a Osborne`a w 2020 roku pójdą w górę.

Brytyjski rząd potwierdził, że "zamrożenie" stawek świadczeń społecznych zakończy się w kwietniu 2020 roku. Oznacza to, że benefity pójdą w górę - jak czytamy w serwisie informacyjnym BBC już teraz zapowiedział, że świadczenia dla osób w wieku produkcyjnym, takie jak Universal Credit i Jobseeker's Allowance wzrosną o 1.7%.

Wiadomo również, że takie benefity, jak employment and support allowance, income support, housing benefit, child tax credits, working tax credits oraz child benefit pójdą w górę. Dodajmy, że niektóre z nich to świadczenia, które zostały zastąpione przez Universal Credit. Potwierdzono również, że emerytura państwowa - która nie została zamrożona z powodu tzw. "potrójnej blokady" - wzrośnie o 3,9%. Podobnie sytuacją będzie się miała w przypadku disability benefits i carer's allowance - renta inwalidzka i zasiłek opiekuńczy, które nie zostały zamrożone, wzrosną w przyszłym roku o 1,7%.

CZYTAJ TAKŻE: NHS ujawnił, że dziesiątki tysięcy operacji odwołano z powodu wadliwego sprzętu i braku personelu - Zobacz niepokojące dane

Oczekuje się, że wzrost świadczeń będzie kosztował 5 miliardów funtów, a ministrowie twierdzą, że decyzja o zakończeniu zamrożenia pomoże 10 milionom ludzi mieszkającym w UK. Opozycyjna Partia Pracy już teraz krytykuje ten ruch, zwracając uwagę na jego "cyniczność", w perspektywie zbliżających się wyborów.

Przypomnijmy, za decyzją o "zamrożenie" wysokości stawek świadczeń socjalnych stał George Osborne, kanclerza skarbu w rządzie Partii Konserwatywnej. Decyzja zaplanowana w ramach budżetu państwa w 2015 roku weszła w życie w kwietniu 2016 roku. Pierwotnie "zamrożenie" miało potrwać do końca bieżącego roku budżetowego. Potrwało to znacznie dłużej, przez co wartość benefitów nie zwiększała się regularnie, aby nadążyć za rosnącą inflacją. W praktyce oznaczało to, że koszty życia szły w górę, a kwota zasiłków stała w miejscu.

GORĄCY TEMAT: Brytyjscy posłowie apelują do rządu o zmianę polityki migracyjnej! Kolejna tragedia na miarę tej z Essex to tylko kwestia czasu

Według wyliczeń Institute for Fiscal Studies przez "zamrożenie" wysokości świadczeń dochody najbiedniejszych siedmiu milionów rodzin w kraju od 2016 zmniejszył się o 56 funtów rocznie. W sumie straciły one ponad 2000 funtów.