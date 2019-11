Brytyjscy posłowie apelują do rządu o zmianę polityki migracyjnej! Kolejna tragedia na miarę tej z Essex to tylko kwestia czasu

Posłowie nie mają wątpliwości: Tragedia podobna do tej z Essex to tylko kwestia czasu

Brytyjscy posłowie apelują do rządu w UK, by ten zmienił restryjkcyjną politykę migracyjną

Parlamentarzyści z Foreign Affairs Committee apelują do rządu o zmianę restrykcyjnej polityki migracyjnej, która sprzyja podejmowaniu przez migrantów coraz bardziej desperackich prób dostania się do UK. Deputowani wzywają też Downing Street do ścisłej współpracy z Unią Europejską w zakresie nieregularnych migracji.

Deputowani zgromadzeni w Foreign Affairs Committee nie mają wątpliwości, że tragedia w Essex musi podziałać na rząd w UK jak zimny prysznic. W raporcie komitetu czytamy, że polityka prowadzona przez Londyn w ostatnich latach polegająca na zamykaniu i ściślejszemu kontrolowaniu granic „skłania imigrantów do wybierania bardziej niebezpiecznych dróg i wpycha ich w ręce grup przestępczych”.

Dzisiaj setki rodzin na całym świecie tracą bliskich, którzy czują się zmuszeni podjąć śmiertelne ryzyko i powierzyć swoje życie przemytnikom – mówi Tom Tugendhat, konserwatywny polityk, który przewodzi komitetowi Foreign Affairs Committee. - Wielka Brytania była w ostatnich latach trochę odizolowana od różnych kryzysów migracyjnych, ale błędem jest zakładać, że jesteśmy chronieni przed ich wpływem. W chwili obecnej wycofanie się USA z Syrii i turecka operacja wojskowa na terytoriach uprzednio zajmowanych przez bojowników kurdyjskich może spowodować wzrost migracji – dodaje.

Deputowani z Foreign Affairs Committee zaapelowali do rządu w Londynie o pozostanie, mimo Brexitu, w ścisłych kontaktach z Unią Europejską w zakresie nieregularnych (nielegalnych) migracji. Posłowie skrytykowali także obecną politykę UK w zakresie ochrony granic przed imigrantami przebywającymi we Francji, twierdząc, że musi ona być uzupełniana niesieniem pomocy i poprawą warunków bytowych ludzi zgromadzonych w obozach po drugiej stronie kanału La Manche.

„Koncentrowanie się na zwiększaniu bezpieczeństwa granic bez poprawy warunków w regionie może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, zmuszając migrantów do desperackich podróży przez kanał La Manche” - czytamy w podsumowaniu raportu, w którym deputowani wezwali także Home Office do szybszego rozpatrywania wniosków o azyl dla osób, które w Wielkiej Brytanii mają krewnych.