Koniec samoizolacji w Anglii: Czy chorzy na covid będą normalnie przychodzić do pracy?

Co przyniesie zakończenie obowiązkowej samoizolacji w Anglii?

Boris Johnson zapowiedział rychłe zniesienie obowiązku samoizolacji po zakażeniu koronawirusem. Co to oznacza w praktyce? Czy chorzy na covid będą musieli normalnie przychodzić do pracy?

W środę w ubiegłym tygodniu premier Boris Johnson ogłosił, że prawny wymóg samoizolacji w przypadku zakażenia koronawirusem może zostać wycofany w Anglii już 21 lutego 2022. Oznacza to, że pod koniec lutego osoby, które uzyskają pozytywny wynik testu na koronawirusa, prawdopodobnie nie będą już zobowiązane do 5-dniowej izolacji.

Ostateczna decyzja rządu jeszcze jednak nie zapadła i będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej w UK. Ważne jest też, by pamiętać, że powyższe ogłoszenie dotyczyło jak na razie jedynie Anglii – Szkocja, Walia i Irlandia Północna samodzielnie ustalają swoje zasady covidowe i do tej pory nie poinformowały o podobnych planach.

Co przyniesie zakończenie obowiązkowej samoizolacji w Anglii?

Ogłoszenie premiera wywołało z jednej strony ulgę, ponieważ znoszenie restrykcji oznacza, że pandemia powoli się kończy, ale z drugiej strony – wzbudziło też niepokój. Niepokój związany jest z brakiem szczegółowych wytycznych dla brytyjskich pracodawców, dotyczących postępowania w przypadku, gdy pracownik uzyska pozytywny wynik testu. Jak zniesienie obowiązkowej izolacji wpłynie na zasady w miejscach pracy? Czy osoby, które zachorują na covid, będą musiały przychodzić do pracy zakażone?

Można wskazać przynajmniej dwa główne czynniki, które mogą wpłynąć na rozwiązanie tej sytuacji. Po pierwsze, angielski rząd ma dopiero opublikować szczegółowe wytyczne dla pracodawców. Być może znajdzie się w nich zapis, umożliwiający firmom utrzymanie dotychczasowych zasad w swoich miejscach pracy. Po drugie, ogólnie rzecz biorąc postępowanie w przypadku covidu będzie prawdopodobnie takie, jak na przykład przy grypie. Oznaczałoby to, że jeśli chory, który tego potrzebuje ze względu na silne objawy uniemożliwiające pracę i normalne funkcjonowanie, będzie mógł liczyć na formalne zwolnienie lekarskie.