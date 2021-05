Koniec kwarantanny hotelowej dla Polaków podróżujących do Szkocji. Nicola Sturgeon ogłosiła kolejny etap łagodzenia lockdownu

Fot. Getty

Premier Nicola Sturgeon ogłosiła złagodzenie zasad lockdownu w Szkocji. Polacy przylatujący z ojczyzny nie będą już musieli przechodzić hotelowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Lockdown w niemal całym kraju zostanie obniżony do poziomu drugiego. Jakie zmiany wejdą w życie w Szkocji już 17 maja?

Dzień po potwierdzeniu przez Borisa Johnsona kolejnego etapu wychodzenia z lockdownu w Anglii i dwa dni po wygranej w regionalnych wyborach parlamentarnych, premier Nicola Sturgeon ogłosiła złagodzenie lockdownu w Szkocji. Zmiany - szczególnie te dotyczące kwarantanny i testów - będą podobne do tych, które zaplanowano w Anglii. W zakresie podróży zagranicznych Szkocja wprowadzi, taki sam jak Anglia, system sygnalizacji świetlnej - ogłoszono też szkockie listy green, amber i red.

WIĘCEJ: Rząd UK ogłosił GREEN LIST. Jakie zmiany dotyczące zakazu podróży wejdą w życie w Anglii od 17 maja?

Koniec kwarantanny hotelowej dla Polaków podróżujących do Szkocji

Dziś premier Nicola Sturgeon ogłosiła, że od poniedziałku 17 maja Szkocja przyjmie ten sam system sygnalizacji świetlnej dla podróży zagranicznych, co Anglia. Oznacza to wprowadzenie listy zielonej, bursztynowej i czerwonej. Na green list znajdą się na razie te same państwa i terytoria, co na angielskiej green list. Większość krajów - w tym Polska - zostanie umieszczona na amber list. Dla Polaków podróżujących do Szkocji z ojczyzny oznacza to koniec obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny hotelowej po przekroczeniu brytyjskiej granicy. Kraje uznane za najbardziej niebezpieczne pod względem epidemicznym będą na liście czerwonej.

W Szkocji green list od 17 maja będzie wyglądać następująco:

Portugalia

Izrael

Singapur

Australia

Nowa Zelandia

Brunei

Islandia

Gibraltar

Falklandy

Wyspy Owcze

Georgia Południowa i Sandwich Południowy

Święta Helena, Tristan de Cunha, Wyspa Wniebowstąpienia.

GORĄCY TEMAT: Kiedy Anglia rozszerzy green list? Oto jakie kraje mogą zostać dodane do zielonej listy

Nowe zasady dla podróżnych od 17 maja w Szkocji

Od 17 maja system sygnalizacji świetlnej dla podróży zagranicznych w Szkocji będzie taki, jak w Anglii. Oznacza to, że od przyszłego poniedziałku podstawowe zasady dla podróżnych z krajów z każdej z trzech list będą następujące:

Lista GREEN (dwa testy i brak kwarantanny):

brak kwarantanny po przyjeździe do Anglii (jeśli wynik testu po przekroczeniu granicy wyjdzie negatywny)

jeden test przed podróżą do UK (może to być test antygenowy)

jeden test PCR po przekroczeniu granicy UK (najpóźniej drugiego dnia po przyjeździe do Anglii).

Lista AMBER (trzy testy i kwarantanna domowa):

10-dniowa kwarantanna domowa po przyjeździe do Anglii

jeden test przed podróżą do UK (może być test antygenowy)

dwa testy PCR po przekroczeniu granicy UK (2. i 8. dnia kwarantanny).

Lista RED (trzy testy i kwarantanna hotelowa):

10-dniowa kwarantanna hotelowa po przyjeździe do Anglii

jeden test przed podróżą do UK (może być test antygenowy)

dwa testy PCR po przekroczeniu granicy UK (2. i 8. dnia kwarantanny).

Kolejny etap wychodzenia z lockdownu w Szkocji

Oprócz zmiany zasad dotyczących podróży zagranicznych, Nicola Sturgeon ogłosiła także, że od 17 maja w większości Szkocji obowiązywać będzie niższy (drugi, a nie trzeci) stopień lockdownu. Oznacza to przede wszystkim następujące zmiany w zasadach lockdownu w Szkocji od przyszłego poniedziałku: