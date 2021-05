Nicola Sturgeon wygrała wybory w Szkocji. Boris Johnson apeluje, by skupić się na pandemii, a nie na referendum ws. niepodległości

Fot. Getty

Podano ostateczne wyniki wyborów w Szkocji i Walii. W obu częściach UK nastąpiła reelekcja. Boris Johnson wezwał zwycięzców do skoncentrowania energii na walce z pandemią, a nie na kwestii referendum niepodległościowego.

Głosy wyborcze w Szkocji i Walii zostały podliczone. W wyborach do parlamentu Szkocji wygrało SNP, co oznacza, że na czele szkockiego rządu znów stanie Nicola Sturgeon. W wyborach do parlamentu Walii również nie nastąpiła zmiana - ponownie zwyciężyła Partia Pracy, a premierem walijskim pozostanie Mark Drakeford. To już czwarte z rzędu zwycięstwo SNP w wyborach do parlamentu szkockiego i Partii Pracy w wyborach do parlamentu walijskiego.

Wyniki regionalnych wyborów parlamentarnych w Szkocji i Walii

Po ogłoszeniu wyników premier Boris Johnson pogratulował wygranym i wezwał nowo wybrane władze do skoncentrowania wysiłków na walce z pandemią i odłożenia na bok innych spraw - w szczególności ewentualnego sporu o drugie referendum niepodległościowe w Szkocji. W związku z tym premier Johnson zaprosił władze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej na szczyt, na którym mają zostać opracowane wspólne drogi wyjścia z pandemii. W ramach szczytu przedstawiciele władz wszystkich czterech narodów Zjednoczonego Królestwa mają utworzyć „Team UK”.

Po zwycięstwie Nicola Sturgeon, która w kampanii obiecywała Szkotom referendum niepodległościowe indyfer2, powiedziała, że nie ma „żadnego demokratycznego uzasadnienia” dla blokowania głosowania nad niepodległością. Boris Johnson wciąż jednak pozostaje przeciwny, podkreślając, że mówienie o „rozerwaniu naszego kraju” jest „nieodpowiedzialne i lekkomyślne”.

Liczenie głosów w Anglii

Wyniki wyborów lokalnych w Anglii wciąż nie zostały do końca podliczone. Ze 143 okręgów przeliczono głosy w 138. Na razie Partia Konserwatywna zdobyła przewagę w 60 councilach, Partia Pracy w 44 councilach, a Liberalni Demokraci w 7 councilach. W 27 councilach żadna partia nie zdobyła przewagi pozwalającej na niepodzielne rządy. Pełne wyniki wyborów lokalnych w Anglii powinny być znane najpóźniej w poniedziałek.