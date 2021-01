Kolejne ostrzeżenia Met Office po pierwszym ataku mroźnej Bestii ze Wschodu. Gdzie tym razem spadnie śnieg?

Fot. Getty

Mroźna Bestia znad Syberii nie daje za wygraną. Met Office wydało kolejne alerty pogodowe, ostrzegające przed śniegiem, oblodzeniami i mrozem w niektórych rejonach UK. Zobacz, jaka pogoda będzie w Anglii i innych częściach UK w tym tygodniu.

Met Office ostrzega przed dalszymi niskimi temperaturami, które w części kraju mogą spaść poniżej zera. Wiele rejonów Anglii, Walii i Szkocji już w weekend musiało mierzyć się ze śniegiem i mrozem, doświadczając pierwszych skutków docierającej do UK Bestii znad Syberii. To jednak nie koniec zimy w UK - przynajmniej dla części mieszkańców Wysp.

W pierwszej połowie tygodnia w większości kraju temperatury w dzień będą wahać się między 4 a 5 stp. C. W rejonach przybrzeżnych, a szczególnie w Szkocji, możliwe są temperatury ujemne, choć w dzień nie powinno być silnych mrozów.

Is it going to stay cold this week? ❄️ Will there be more snow? ☃️



With the first full week of 2021 ahead of us, here is Aidan with a look at what we can expect from the weather this week... pic.twitter.com/ssdL8Z5fan