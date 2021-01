Mroźna Bestia znad Syberii dociera na Wyspy. Met Office wydało żółte ostrzeżenie pogodowe dla Anglii

Fot. Getty

Met Office wydało kolejny żółty alert pogodowy, ostrzegający przed mrozem i śniegiem w Anglii. Jak długo utrzyma się zimowa pogoda na Wyspach i gdzie w najbliższych dniach będzie najzimniej?

Met Office przewiduje, że w najbliższych dniach Wielka Brytania znajdzie się pod wpływem mroźnego powietrza z Syberii. Pierwszy tydzień stycznia przyniesie zatem ujemne temperatury i śnieg w wielu miejscach UK. Możliwe są także opady deszczu i marznącego deszczu.

O mroźnym powietrzu znad Syberii, które dociera na Wyspy, mówi się, że jest Bestią ze Wschodu, ponieważ może przynieść mocno ujemne temperatury i intensywne opady śniegu. Już w Nowy Rok 1 stycznia śnieg padał w różnych częściach Londynu, a w większości Wielkiej Brytanii termometry wskazywały niskie temperatury.

Najwięcej opadów śniegu może wystąpić na wybrzeżach UK, choć nie jest wykluczone, że strefa opadowa przesunie się w głąb lądu, zasłaniając słońce świecące w wielu miejscach UK w sobotę, ostrzega Met Office. Ostrzeżenie Met Office dotyczy przede wszystkim północnej Anglii, jednak mrozu i śniegu należy się spodziewać także w Szkocji. Ponadto, mroźny front syberyjski może się przesuwać z północy na południe UK, a w wielu rejonach możliwe są opady deszczu lub marznącego deszczu.

W większości kraju ujemnych temperatur należy się spodziewać przede wszystkim w nocy, co oznacza oblodzone drogi i chodniki o poranku. W związku z tym wydano ostrzeżenia dla kierowców przed typowymi zimowymi utrudnieniami na jezdniach. Można się także spodziewać opóźnień w komunikacji miejskiej.

Met Office wydało żółte ostrzeżenie pogodowe dla północnej Anglii. Alert ostrzega przed mrozem, śniegiem i oblodzeniami w sobotę 2 stycznia. Komunikat Met Office na razie obowiązuje do godziny 18:00, jednak wraz z napływaniem mroźniego syberyjskiego powietrza, sytuacja może się zmieniać.

Whilst there are some sunny spells this afternoon it will be #cold with areas of rain, sleet and #snow pushing southwards ❄️ #weatherawarepic.twitter.com/QnhdZjaaN8