Wielkie Oszczędzanie w 2021 r.: Te trzy sposoby pozwolą Ci uzbierać na koniec roku sporą sumę pieniędzy!

Fot. Getty

„Będę oszczędzał” albo „będę wydawał mniej”... to jedne z najczęstszych postanowień noworocznych, a także jedne z obietnic najszybciej w nowym roku łamanych. Dlaczego? Bo robiąc takie postanowienia najczęściej nie mamy żadnego planu i szybko zapominamy, na czym całe oszczędzanie miało tak naprawdę polegać. Zobaczcie zatem trzy niezawodne sposoby, dzięki którym zdołacie na koniec przyszłego roku uzbierać pokaźną sumę pieniędzy!

365 day Money Saving Challenge

Pierwszy ze sposobów na skuteczne oszczędzanie to tzw. 365 day Money Saving Challenge. Sposób ten jest bardzo prosty – polega na tym, że pierwszego dnia tygodnia odkładamy do skarbonki £1, we wtorek odkładamy £2, i tak dalej, aż dojdziemy do niedzieli, gdzie do skarbonki wrzucamy £7. Następnie procedurę zaczynamy od samego początku, oszczędzając w każdym tygodniu £28. Po podliczeniu (52 tygodnie x £28), na koniec roku otrzymamy zawrotną wręcz sumę £1456.

52-week money challenge

Kolejnym sposobem na odłożenie na koniec roku sporej sumy pieniędzy jest tzw. 52-week money challenge. Sposób ten polega na tym, że na koniec pierwszego tygodnia nowego roku odkładamy £1, na koniec drugiego tygodnia £2, i tak dalej, aż w końcu dojdziemy do ostatniego tygodnia w roku, w którym wrzucimy £52. Ten sposób oszczędzania pozwoli nam uzbierać do okresu świąteczno- noworocznego aż £1378!

Penny Challenge

Najpopularniejszym wśród Brytyjczyków sposobem oszczędzania okazał się jednak w zeszłym roku tzw. Penny Challenge. Ten sposób jest zdecydowanie najłatwiejszy i najmniej go odczuwamy. W Penny Challenge chodzi po prostu o to, by odkładać niewielką resztę z codziennych zakupów Zaczynamy od 1 p i każdego dnia zwiększamy wrzucaną do skarbonki resztę o 1 p. W ten sposób od 9 kwietnia będziemy wrzucali do skarbonki £1 z okładem, od 18 lipca - £2 z okładem, a od 26 października - £3 z okładem. Na koniec roku powinna się uzbierać przyjemna suma £667,95.