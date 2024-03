Kryzys w UK Kobiety muszą pracować 19 lat dłużej, by mieć taką samą emeryturę, jak mężczyźni

Aby móc przejść na emeryturę z takim samym kapitałem, jak mężczyzna, kobiety w Wielkiej Brytanii muszą przepracować dodatkowe 19 lat, jak wynika z przeprowadzonych przez Pensions Policy Institute badań.

Badania sugerują, że w obecnym systemie dziewczynka musiałaby zacząć oszczędzać już w wieku trzech lat (!!!), aby zniwelować różnicę w wartości emerytury, która wynika z płci. Tylko wtedy jej świadczenia będą równe z tymi, jakie otrzymują mężczyźni. Sytuacja w Wielkiej Brytanii pod tym względem wydaje się być fatalna, jak wynika z ustaleń poczynionych przez Pensions Policy Institute.

Jak czytamy na łamach „Guardiana”, kobiety przechodzące na emeryturę w wieku 67 lat (nowy wiek emerytalny obowiązujący w Wielkiej Brytanii od 2026) zaoszczędzą średnio 69 000 funtów w porównaniu z 205 000 funtów w przypadku mężczyzn. Różnica jest zatem zatrważająca!

Emerytalne różnice płciowe w UK

Skąd bierze się taka dysproporcja? Jak czytamy na łamach „Guardiana” składa się na nią przynajmniej kilka różnych czynników. Przede wszystkim wynika ona z luki w karierze zawodowej, która wynika z obowiązków wobec własnego potomstwa, z większych kosztów opieki nad dziećmi oraz z ogólnie niższych zarobków.

Co więcej, problem ten pogłębia również fakt, iż statystycznie kobiety żyją również dłużej od mężczyzn. W Wielkiej Brytanii ta różnica wynosi około siedmiu lat. Oznacza to, że ich emerytury wypracowane na mniejszym kapitale muszą starczyć na dłużej.

Kobiety gromadzące środki na emeryturę są w znacznie gorszej sytuacji

Przypomnijmy, w UK wiek emerytalny wynoszący 66 lat ma wzrosnąć do 67 lat w latach 2026–2028. Od 2044 r. ma wzrosnąć do 68 lat. Pojawiły się jednak głosy, że wiek aktywności zawodowej należy wydłużyć jeszcze bardziej. Badania pokazują, że osoby urodzone po kwietniu 1970 r. mogą być postawione przed potrzebą pracy nawet do 71. roku życia.

Dlaczego? Wszystko to przez brak rąk do pracy, coraz szerszy pakiet usług medycznych i coraz większe obciążenia dla budżetu ze strony wypłacanych emerytur. Więcej o tym pisaliśmy w artykule: „Wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii zostanie podniesiony do 71 lat?“.

Co więcej, w dobie kryzysu koszty utrzymania wzrosły także dla emerytów. Pensions and Lifetime Savings Association (PLSA) obliczyło, ile powinna wynosić średnia emerytura w Wielkiej Brytanii, aby osoba samotna mogła godnie żyć. Jaka kwota powinna wystarczyć na taką egzystencję? W tej kwestii odsyłamy do naszego innego artykułu: „Emerytura w Wielkiej Brytanii. Obliczono, ile powinna wynosić, aby godnie żyć“.