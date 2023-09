Kobiety w UK mogą nie wybaczyć Karolowi III takiego zachowania. Co zignorował?

W ostatnich dniach na członków rodziny królewskiej spadła fala krytyki, a to za sprawą „zignorowania” występów angielskich piłkarek na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej kobiet w Australii i Nowej Zelandii. Angielki doszły na tym turnieju do finału, ale ich ostatniej batalii z Hiszpankami nie poleciał zobaczyć żaden z członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Co więcej, w czasie finału król Karol III przebywał… w kościele.

Król Karol III, w wiadomości do angielskiej kadry piłkarskiej kobiet po finale z Hiszpankami, pochwalił ich „umiejętności, determinację i ducha zespołowego”, a także wyraził zadowolenie z dotarcia przez nie do ostatniego etapu turnieju rozgrywanego w Australii i Nowej Zelandii. Monarcha stwierdził, że tegoroczne osiągnięcia tzw. lwic „posłużą jako inspiracja dla przyszłych pokoleń”, a już teraz zapewniły im one „miejsce w podręcznikach historii”. Poza tym Karol III przesłał piłkarkom „serdeczne myśli i wyrazy współczucia z powodu wyniku”, ponieważ Angielki przegrały ostatecznie z Hiszpankami 0:1, po golu Olgi Carmony.

A message from His Majesty The King to the @Lionesses following today’s #FIFAWWC Final.

Read the message in full on our website: https://t.co/9uhze2PKB9 pic.twitter.com/PjyD8vh5wF

