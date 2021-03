Kierowcy ciężarówek wjeżdżający do UK będą testowani na Covid-19 po przekroczeniu granicy

Brytyjski minister transportu ogłosił nowe regulacje dotyczące kierowców ciężarówek, którzy przyjeżdżają na Wyspy. Wszyscy ci, którzy do Anglii przyjadą na co najmniej 2 dni, będą dwukrotnie testowani na obecność koronawirusa. Oto szczegóły nowych wytycznych.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w krajach europejskich, władze Wielkiej Brytanii zdecydowały się na wprowadzenie regulacji dotyczących zawodowych kierowców ciężarówek. Zagraniczni kierowcy przybywający do Anglii na dłużej niż dwa dni będą musieli poddać się testom na koronawirusa. W przeciągu kolejnych 48 godzin są oni zobligowani do wykonania dwóch testów na obecność koronawirusa. Natomiast, jeśli zostaną w Anglii dłużej to będą musieli robić testy co 72 godziny. Z perspektywy zawodowych kierowców będzie to o tyle łatwiejsze, że pod kątem Covid-19 będzie można się zbadać całkowicie bezpłatnie w jednym z 40 punktów testowania.

HAULIER NEWS: From April 6, lorries visiting England from outside UK (and the Common Travel Area) for more than 2 days will need to take a #Covid test within 48hrs + one every 72hrs after. This is to ensure we keep track of any future #Coronavirus Variants of Concern. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 28, 2021

Uwaga! Ważne zmiany dla wszystkich kierowców ciężarówek z Polski

Te regulacje w życie wejdą z dniem 6 kwietnia 2021 roku. Jeśli jakiś kierowca zawodowy z kontynentu nie zastosuje się do tych wytycznych, grozi mu kara grzywny w wysokości 2 tysięcy funtów. "Ma to na celu upewnienie się, że będziemy w stanie śledzić wszelkie przyszłe warianty koronawirusa" - pisał na Twitterze brytyjski minister transportu, Grant Shapps.

Opozycja, a konkretnie Yvette Cooper nie krytykuje samego rozwiązania, tylko opóźnienie we wdrażaniu takich regulacji. Posłanka Partii Pracy zwraca uwagę, że apelowała do władz i do premiera Borisa Johnsona o wprowadzenie takich rozwiązań, gdy we Francji szalała jedna z mutacji koronawirusa. "Rząd nadal nie uczy się na swoich błędach. Trzeba działać szybko. Opóźnienia to ryzyko śmierci naszych obywateli" - mówiła ostro.

Brytyjskie ministerstwo transportu od 6 kwietnia 2021 zmienia zasady wjazdu do UK

Przypomnijmy, w grudniu 2020 roku podobne regulacje ze strony Francji sparaliżowały ruch graniczny między Wyspą, a kontynentem. Decyzja o wprowadzeniu tego typu wytycznych był odbierana jako ruch polityczny i swoiste "ukaranie" Brytyjczyków za Brexit, a walka z pandemią miała służyć jako wymówka. Czy tym razem uda się uniknąć chaosu na granicy? Brytyjskie władze zapewniają, że sytuacja z grudnia się nie powtórzy. Dzięki wprowadzeniu regulacji z większym opóźnieniem i lepszą organizacją pumktów testowania, korków na granicy uda się uniknąć.

Przypomnijmy, choć rząd UK zakazał jakichkolwiek podróży zagranicznych do co najmniej 17 maja, to tacy "key workers", jak kierowcy ciężarówek, mogą przekraczać granice, aby zaopatrywać krajowe sklepy spożywcze i zakłady produkcyjne.