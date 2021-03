WAŻNE zmiany dla podróżujących od 8 marca - aby móc lecieć do Polski trzeba będzie wypełnić "Declaration to Travel"

Jeśli tego nie dopilnujesz, to ryzykujesz zawrócenie z lotniska i zapłacenie wysokiej kary!

Czym jest "Declaration to Travel", kto powinien go wypełnić i skąd go wziąć?

Już w poniedziałek 8 marca 2021 w życie wchodzą regulacje, o których Polacy mieszkający w Anglii powinni wiedzieć! Każdy, kto planuje podróż zagraniczną będzie zobowiązany do udowodnienia, że może ją odbyć. W tym celu konieczne będzie wypełnienie specjalnego dokumentu.

Czym jest "Declaration to Travel"? To dokument, który jest dostępny na rządowych stronach. Od 8 marca 2021 roku jakiekolwiek podróże międzynarodowe z Wielkiej Brytanii nie będą możliwe jeśli podróżujący nie wypełni "Declaration to Travel", jednocześnie udowadniając, że jego podróż jest dozwolona pod kątem obecnych restrykcji. Wśród powodów, które umożliwiają wyjazd z Anglii są między innymi cele edukacyjne lub zawodowe.

Jak ostrzega brytyjskie Department for Transport brytyjscy policjanci będą przeprowadzać kontrole podróżujących np. na lotniskach i prosić podróżnych o przedstawienie wypełnionego formularza. Niedostarczenie wypełnionego formularza będzie przestępstwem, a osoby, które się go dopuszczą, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 200 funtów.

Formularz "Declaration to Travel" należy pobrać z rządowej strony internetowej, wypełnić, podpisać przed podróżą i zabrać ze sobą w formie fizycznego wydruku lub też pobrać na telefon komórkowy. Trzystronicowy formularz wymaga od podróżnych podania swoich danych osobowych i zaznaczenia pola wskazującego na powody opuszczenia UK. Linie lotnicze są zobowiązane do sprawdzenia czy ich pasażerowie wypełnili "Declaration to Travel" przed wejściem na pokład, przy odprawie (online lub przy stanowisku odprawy) albo przy bramkach

UWAGA! Pasażerom, którzy nie wypełnili ważnego formularza, będzie można odmówić wejścia na pokład!

Przypomnijmy, obecne ograniczenia w kwestii podróżowanie poza granicę UK sprowadzają się do tego, że dana osoba musi posiadać "uzasadniony powód". Może nim być praca, wolontariat, edukacja, względy medyczne lub pogrzeb. Ma to wpływ przede wszystkim pod kątem wylotów na urlopy i wakacje, które dopiero po 17 maja 2021 mają zostać zezwolone (zgodnie z "mapą drogową" powrotu do normalności przedstawioną przez rząd).

A co z podróżowaniem z Irlandii Północnej, Szkocji lub Walii?

W Irlandii Północnej, Szkocji i Walii obowiązują nieco inne ograniczenia, ale jak dotąd nie jest wymagane zgłoszenie formularza podróży. Zgodnie z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii ograniczeniami dotyczącymi Covid-19, nie możesz podróżować za granicę, chyba że masz prawnie dozwolony powód, aby to zrobić. Wyjazd za granicę z dowolnego miejsca w Wielkiej Brytanii na wakacje i inne formy wypoczynku jest nielegalny.