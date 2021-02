Kierowca ciężarówki zwolniony z pracy za odmowę założenia maseczki w kabinie. To pierwszy taki przypadek w UK

Fot. Getty

Deimantas Kubilius to prawdopodobnie pierwszy człowiek w Wielkiej Brytanii, który został zwolniony za odmowę założenia maseczki. Kierowca ciężarówki sprzeciwił się zakryciu ust, gdy znajdował się w kabinie swojego tira, argumentując, że będąc tam nikogo nie naraża na niebezpieczeństwo.

Do incydentu z udziałem Deimantasa Kubiliusa (według niektórych mediów brytyjskich, w tym dziennika „Daily Mail”, Kubilius jest Polakiem), doszło w pierwszym okresie pandemii. Kierowca, pracujący dla Kent Foods, przywiózł w maju ładunek do cukrowni Tate and Lyle we wschodnim Londynie. Już na terenie fabryki pracownicy poprosili kierowcę, by ten, mówiąc do nich przez okno ciężarówki, założył maseczkę. Ale Kubilius odmówił spełnienia tej prośby argumentując, że „jego kabina jest jak jego dom”, w którym do założenia maseczki nikt nie może go przymusić. Jednocześnie kierowca zaznaczył, że „gdy wychodzi z kabiny, to nosi maskę”.

Firma w UK zwolniła kierowcę za brak maseczki

Pracownicy Tate and Lyle poskarżyli się Kent Foods, że ich pracownik naraża bezpieczeństwo pracowników cukrowni. „Niestety mieliśmy dziś rano incydent z jednym z Waszych kierowców. Kierowca był wielokrotnie proszony o założenie maski przez jednego z naszych menedżerów. Każdy kierowca otrzymuje maskę, gdy wchodzi na teren zakładu, z instrukcją, aby nosić maskę przez cały czas. Ale on odmówił, mówiąc, że jest w swojej kabinie i nie musi” - tak oto opisano sprawę w jednym z maili. A skarga Tate and Lyle na niesubordynowanego pracownika Kent Foods okazała się skuteczna, ponieważ Deimantas Kubilius został wkrótce zwolniony.

Imigrant bronił się przed zwolnieniem w sądzie

Mocno zaskoczony przebiegiem sprawy Deimantas Kubilius wniósł pozew do sądu o bezprawne zwolnienie. I choć kierowca spotkał się z pewną dozą przychylności ze strony sędziego Barretta, to jednak nie wygrał sprawy przeciwko byłemu pracodawcy. Sędzia stwierdził, że kierowca, wjeżdżając na teren cukrowni, nie został w wystarczającym stopniu poinformowany o obowiązku noszenia maseczki także wewnątrz kabiny ciężarówki. Ale upór, jaki później zaprezentował w związku z odmową założenia maseczki sprawił, że władze firmy Kent Foods miały prawo stracić do niego zaufanie.