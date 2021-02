Od kwietnia wzrośnie stawka Council Tax! Podwyżkę szykują wszystkie councile w Anglii

Fot. Getty

To niestety nie jest dobra informacja dla naszych finansów – i tak już mocno nadwyrężonych przez epidemię koronawirusa. Nawet 2/3 councilów w Anglii szykuje się w kwietniu do znacznego podniesienia stawki Council Tax.

Council Tax - pobierany od wszystkich budynków i lokali mieszkalnych (zarówno od domów jednorodzinnych jak i od mieszkań, domów ruchomych, a nawet łodzi mieszkalnych) niejednemu z nas spędza sen z powiek. W końcu wszyscy wiemy, że zwłoka w zapłacie tego podatku może się szybko skończyć wyrokiem sądu i wizytą komornika. Council Tax to danina zupełnie priorytetowa, bowiem opłacane są z niej lokalne usługi, takie jak chociażby wywóz śmieci. Natomiast z uwagi na pewne różnice w cenach usług lokalnych, także wysokość Council Tax jest różna dla różnych councilów.

W kwietniu będzie podwyżka Council Tax

Niestety, choć w ciągu ostatniego roku wszyscy zostaliśmy bardzo doświadczeni przez epidemię koronawirusa, to podwyżki podatku Council Tax nie unikniemy. Aż 2/3 councilów w Anglii planuje podnieść stawkę tej daniny w kwietniu o blisko 5 proc. Tylko nieliczne councile, w tym w Essex, Lincolnshire, Bury, West Berkshire and Bournemouth i Christchurch and Poole - planują mniejsze podwyżki, na poziomie ok. 2 proc. Natomiast z informacji, do których dotarł „Daily Mirror” wynika, że żaden council nie planuje podwyżki podatku Council Tax na poziomie niższym, niż stopa inflacji, która obecnie wynosi 0,7 proc.

Zwolnienia z Council Tax

Przypomnijmy jednak, że niektóre nieruchomości mogą zostać zwolnione z zapłaty podatku Council Tax, a w przypadku innych podatek może zostać znacząco zredukowany.

Lista nieruchomości zwolnionych z Council Tax:

Nieruchomość będąca własnością organizacji charytatywnej;

Nieruchomość niezamieszkana, ponieważ jej lokator niedawno umarł;

Nieruchomość niezamieszkana, ponieważ jej dotychczasowy lokator przeniósł się w inne miejsce, by otrzymywać stałą opiekę;

Nieruchomość zamieszkiwana wyłącznie przez studentów uczących się w pełnym wymiarze godzin;

Nieruchomość zamieszkiwana wyłącznie przez osoby niepełnoletnie;

Nieruchomość zamieszkiwana wyłącznie przez osoby ze stwierdzonym upośledzeniem umysłowym;

Nieruchomość zamieszkiwana przez dyplomatów;

CZYTAJ TEŻ: Pracownicy pierwszej linii frontu w UK otrzymają odszkodowanie za tzw. długi Covid-19? Parlamentarzyści wzywają rząd do działania

Zredukowana stawka Council Tax przysługuje: