Jak wypadają Bank Holidays w 2022 roku? Oto jak przy 22 dniach urlopu mieć 54 dni wolnego

Jeśli chcecie zaplanować sobie długie weekendy w przyszłym roku, warto zapoznać się z terminami Bank Holidays 2022. Dzięki temu możemy zaplanować sobie urlopy tak, aby mieć jeszcze więcej wolnego.

Myśląc o następnym roku, wielu z nas cieszy się z nowej puli dni wolnych od pracy. Są to oczywiście dni urlopowe jak i Bank Holidays. Można jednak łącząc jedno z drugim zaplanować sobie znacznie dłuższy urlop. Jak to zrobić?

Przy 22 dniach urlopu 54 dni wolnego

Patrząc już w przyszły rok pierwszy Bank Holiday wypada 3 stycznia, gdyż 1 stycznia (New Year’s Day) wypada w sobotę. Oznacza to, że wtedy też będziemy mogli w Anglii, Walii i Irlandii Północnej cieszyć się pierwszym długim weekendem w 2022 roku. W Szkocji natomiast długi weekend będzie czterodniowy i potrwa od 1 do 4 stycznia.

Jeśli weźmiemy od 4 do 7 stycznia urlop – to wliczając Bank Holiday przypadający na 3 stycznia – możemy mieć cały tydzień wolne. Z kolei w kwietniu Good Friday wypada 15 kwietnia, a Easter Monday 18 kwietnia. Jeśli weźmiemy cztery dni urlopu między 19 a 22 kwietnia, możemy mieć 10 dni wolnego.

W maju natomiast możemy zaplanować sobie urlop od 3 do 6 maja i skorzystać z tygodnia wolnego dzięki Bank Holiday 2 maja. Natomiast w czerwcu dni ustawowo wolne wypadają 2 i 3 czerwca, wystarczy zatem wziąć urlop od 30 do 1 czerwca, aby mieć tydzień wolny.

W sierpniu Summer Bank Holiday wypada 1 sierpnia w poniedziałek – jeśli zatem dobierzemy od 2 do 5 sierpnia urlop, możemy wybrać się na tygodniowe wakacje.

W przyszłym roku święta wypadają w poniedziałek (26 grudnia) i we wtorek (27 grudnia), jeśli zatem od środy do piątku zarezerwujemy sobie dni urlopowe, nasze świętowanie może potrwać tydzień.

Bank Holidays w 2022 roku

Oto, jak wypadają Bank Holidays w 2022 roku w Anglii i Walii:

3 stycznia poniedziałek New Year’s Day (substitute day)

15 kwietnia piątek Good Friday

18 kwietnia poniedziałek Easter Monday

2 maja poniedziałek Early May bank holiday

2 czerwca czwartek Spring bank holiday

3 czerwca piątek Platinum Jubilee bank holiday

29 sierpnia poniedziałek Summer bank holiday

26 grudnia poniedziałek Boxing Day

27 grudnia wtorek Christmas Day (substitute day)

Bank Holidays 2022 dla Szkocji:

3 stycznia poniedziałek New Year’s Day (substitute day)

4 stycznia wtorek

15 kwietnia piątek Good Friday

2 maja poniedziałek Early May bank holiday

2 czerwca czwartek Spring bank holiday

3 czerwca piątek Platinum Jubilee bank holiday

1 sierpnia poniedziałek Summer bank holiday

30 listopada środa St Andrew's Day

26 grudnia poniedziałek Boxing Day

27 grudnia wtorek Christmas Day (substitute day)

Bank Holidays 2022 dla Irlandii Północnej

3 stycznia poniedziałek New Year’s Day (substitute day)

17 marca czwartek St Patrick's Day

15 kwietnia piątek Good Friday

18 kwietnia poniedziałek Easter Monday

2 maja poniedziałek Early May bank holiday

2 czerwca czwartek Spring bank holiday

3 czerwca piątek Platinum Jubilee bank holiday

12 lipca wtorek Battle of the Boyne

29 sierpnia poniedziałek Summer bank holiday

26 grudnia poniedziałek Boxing Day

27 grudnia wtorek Christmas Day (substitute day)