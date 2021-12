Co będzie z cenami nieruchomości w UK w 2022 roku? Zobacz prognozy ekspertów

Co z cenami domów i mieszkań w UK w 2022 roku?

Fot. Getty

Jakie są prognozy dotyczące cen domów i mieszkań w Wielkiej Brytanii na 2022 rok? Oto jak zdaniem ekspertów będzie wyglądać brytyjski rynek nieruchomości w przyszłym roku.

Na skutek pandemii brytyjska gospodarka stanęła przed kilkoma poważnymi wyzwaniami, wśród których znalazły się przede wszystkim rosnąca inflacja, podnoszone stopy procentowe oraz idące w górę ceny energii elektrycznej i gazu.

Co z cenami nieruchomości w UK w 2022 roku?

Ponieważ wszystko to prowadzi ostatecznie do wzrostu kosztów życia, ponoszonych przez zwykłych mieszkańców UK, przewiduje się, że w przyszłym roku mało kto zdecyduje się na zakup domu lub mieszkania – jeśli ceny nieruchomości będą nadal rosły w tak dużym tempie, jak miało to miejsce w ciągu ostatnich miesięcy.

W związku z tym eksperci z Halifax prognozują, że w 2022 roku krzywa wzrostu cen nieruchomości w UK będzie raczej płaska. Oznacza to koniec boomu cenowego, jaki mogliśmy obserwować w ciągu ostatnich dwóch lat. Innymi słowy, eksperci prognozują brak dużych skoków kosztów zakupu domu czy mieszkania na Wyspach w przyszłym roku. Nie oznacza to jednak, że ceny będą niższe niż obecnie.

Przypomnijmy, że w skali roku wzrost cen nieruchomości w UK w 2020 roku wyniósł 8 proc., a w tym roku jak na razie plasuje się na poziomie 6 proc. Średnia cena domu w Wielkiej Brytanii to obecnie 272 992 GBP, czyli jest to niemal o 34 000 GBP więcej, niż na początku pandemii. Halifax spodziewa się, że ceny nieruchomości w UK, które obserwowane są teraz – już dość wysokie – utrzymają się w przyszłym roku, jednak dalej rosły będą już nieznacznie. „Płaski” wzrost prognozowany jest na poziomie 2 proc. w skali roku.