Kiedy dzieci w Anglii wrócą do szkół? Minister Gove zapowiedział (częściowe) otwarcie na 4 stycznia 2021

Minister Michael Gove zapowiedział, że brytyjscy uczniowie 4 stycznia wrócą do szkół - lekcje zostaną wznowione dla uczęszczających do szkół podstawowych oraz Year 11 i 13. Z kolei rządowy zespół doradczy SAGE apeluje, aby wszysscy uczniowie zostali w domach do lutego.

Kanclerz Księstwa Lancaster ogłosił, że szkoły w Anglii będą stopniowo otwierane od poniedziałku, 4 stycznia 2021 roku. W dniu dzisiejszym Michael Gove potwierdził, że jako pierwszy do szkół wrócą dzieci w wieku 11 i 13 lat oraz dzieci rodziców, którzy są zatrudnienie jako "key workerzy". Szkoły podstawowe mają również zostać otwarte i funkcjonować bez żadnych ograniczeń ze względu na trwającą epidemię koronawirusa w UK. W tej kwestii pojawiły kontrowersje związane z otwieranie szkół średnich. Otóż, jak przyznał Gove mogą nie zostać one otworzone w dniu 11 stycznia, ponieważ decyzja w tej kwestii ma status "under review". Mówi się również, że uczniowie mieszkający na terenie, na którym obowiązują obostrzenia Tier-4 nie będą chodzić do szkoły aż do połowy lutego.

Kiedy zosaną otwarte szkoły w Anglii?

"Naszym zamiarem jest zapewnienie możliwości powrotu dzieci do szkoły jak najwcześniej jest to tylko możliwe. Ale wszyscy wiemy, że czasami konieczne są kompromisy" - komentował minister Gove. Jeszcze dziś mają rozpocząć się "ostre rozmowy" ministra edukacji Gavina Williamsona na temat ponownego otwarcia szkół w styczniu z dyrektorami i związkowcami.

Tymczasem naukowcy z zespołu doradzającemu rządowi apelują, aby nie podejmować pochopnych decyzji w tym względzie i nie otwierać jeszcze szkół. Przedstawiciele SAGE mówią wręcz o swoistym edukacyjnym lockdownie w styczniu, dzięki któremu możliwe byłoby obniżenie czynnika R poniżej 1.

Które dzieci wrócą do nauki 4 stycznia?

Z kolei związki zawodowe nauczycieli naciskają na rząd aby po świętach Bożego Narodzenia dzieci ze szkół średnich uczyły się zdalnie. Dzięki temu możliwe byłoby przeprowadzanie testów na koronawirusa i szczepienie nauczycieli. Dr Mary Bousted, wspólna sekretarz generalna National Education Union, powiedziała dziś, że ponowne otwarcie szkół w Anglii powinno zostać opóźnione o co najmniej dwa tygodnie.

Z drugiej strony w samej Partii Konserwatywnej pojawiają się głosy sprzeciwu wobec polityku rządu Borisa Johnsona. "Większość posłów uważa, że ​​szkoły muszą pozostać otwarte. Wiemy, że otwarcie szkół zwiększa wskaźnik R. Chodzi o to, że jest to cena, którą jesteśmy gotowi zapłacić" - komentował jeden z torysów z Izby Gmin, cytowany przez "The Daily Telegraph".

I w tym całym zamieszaniu najbardziej poszkodowani są dzieci i rodzice, bo "nie znają dnia ani godziny", kiedy zostanie wznowiona nauka...

