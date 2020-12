Ambasadorowe krajów UE zatwierdzili umowę handlową po Brexicie

Kolejny krok ku realnemu Brexitowi wykonany - ambasadorowie 27 państw członkowskich UE jednogłośnie zatwierdzili porozumienie regulujące handel między Wspólnotą, a Wielką Brytanią po 1 stycznia 2021.

Ambasadorowie krajów należących do Unii Europejskiej poczynili pierwszy krok do wprowadzenia w życie zapisów zawartych w umowie wynegocjowanej między Brukselą, a Londynem. Przedstawiciele 27 państw członkowskich jednogłośnie opowiedzieli się za porozumieniem, które zostało ogłoszone w wigilię świąt Bożego Narodzenia. Warto w tymi miejscu dodać, że przedstawiciele krajów rządów mieli zaledwie trzy dnia na zapoznanie się z "EU-UK Trade and Co-operation Agreement", który liczy sobie 1246 stron. Teoretycznie, bo trzeba zaznaczyć, że do jego treści mieli już dostęp już kilka tygodni wcześniej.

Ambasadorowie krajów UE zatwierdzili umowę brexitową

"Zielone światło dla umowy dotyczącej Brexitu. Ambasadorowie UE jednogłośnie zatwierdzili tymczasowe stosowanie umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r." - napisał na swoim koncie na Twitterze rzecznik niemieckiej prezydencji w Radzie UE, Sebastian Fischer.

Kolejnym krokiem w tej kwestii będzie przyjęcie umowy przez Radę UE w drodze procedury pisemnej. Strona unijna ma na to czas do jutra, do godziny 15:00. Jeśli tak się stanie, a wszystko na to właśnie wskazuje, zapisy porozumienia dotyczące między inny swobodnego handlu między Wyspą a kontynentem weszłyby w życie tymczasowo od 1 stycznia 2021. Później, w pierwszych dniach nowego roku muszą one zostać jeszcze przegłosowane przez Parlament Europejski.

W przyszłą środę będą nad nią głosować brytyjscy posłowie

Nie można również zapomnieć o stronie brytyjskiej w tej kwestii. Otóż oczekuje się, że w przyszłą środę, 30 grudnia 2020 roku odbędzie się posiedzenie brytyjskiego parlamentu podczas którego posłowie wyrażą swoje poparcie dla wynegocjowanej przez rząd UK umowy z UE.

Lider największej opozycyjnej partii na Wyspie, Keir Starmer, zapowiedział, że Partia Pracy poprze porozumienie wywalczone przez jego politycznych oponentów.

