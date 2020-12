Roaming po Brexicie - brytyjscy operatorzy nie zamierzają podnosić stawek za dzwonienie i sms-owanie do krajów UE

Jak będzie wyglądała kwestia roamingu w brytyjskich sieciach komórkowych? Czy dzwonienie do krajów EU stanie się droższe? Co z używaniem "brytyjskich" komórek na kontynencie?

Po tym, jak w przyszłym roku Wielka Brytania opuści struktury UE to na Wyspie przestanie obowiązywać unijna dyrektywa "Roam Like At Home". To właśnie dzięki niej w krajach należących do Wspólnoty możemy dzwonić z telefonów komórkowych "bez przeszkód", to znaczy bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z roamingiem. Bez względu na to z lub do jakiego kraju UE dzwoniliśmy stawki były takie same. Te regulacje dotyczą nie tylko wykonywania połączeń, ale także wysyłania MMS`ów i SMS`ów.

O analogicznej sytuacji na rynku polskim i wstępnych zapowiedziach największych sieci pisaliśmy w innym artykule. Po szczegóły w tej kwestii odsyłamy do artykułu: Ile będzie kosztowało dzwonienie do UK z Polski w 2021 z telefonu komórkowego? Mamy "brexitowe" cenniki Play, Plusa i Orange

Co stanie się po 1 stycznia 2021 roku? Czy stawki za wykonywanie połączeń z UK do krajów europejskich podrożeją?

Na samym początku należy zaznaczyć, że w umowie zawartej między Brukselą i Londynem nie zawarto regulacji dotyczących zakazu nakładania dodatkowych opłat z połączenia wykonywane z UK do innych krajów. Pojawia się jednak w niej zapis o tym, że operatorzy usług mobilnych są zachęcani do "przejrzystych i rozsądnych stawek" za usługi roamingowe. Koniec końców oznacza to, że brytyjskie telekomy będą mogły nakładać dodatkowe opłaty z tego tytułu.

"Skontaktuj się z operatorem telefonicznym, aby dowiedzieć się o opłatach roamingowych, które mogą zostać naliczone od 1 stycznia 2021 r." - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronach GOV.uk. To oficjalne wytyczne rządowe w tej sprawie.

Co planują firmy mobilne?

Tylko dlatego, że mogą jeszcze wcale nie oznacza, że to zrobią! Brytyjskie tele-komy mają prawo do wprowadzenia dodatkowych opłat, ale bardzo wiele wskazuje, że tego jednak nie zrobią. Jak czytamy na łamach BBC czterej główni operatorzy w Wielkiej Brytanii odmówili komentarza na temat szczegółów umów handlowych, które zawarli z innymi operatorami z innych krajów w tej kwestii, ale potwierdzili, że nie planują ponownego wprowadzania opłat roamingowych.

Oto konkrety

Three "oferuje już roaming bez dodatkowych kosztów dla swoich klientów w ponad 70 miejscach, w tym w USA, Australii i Nowej Zelandii. Zachowamy tę wielką korzyść dla klientów niezależnie od wyniku negocjacji brexitwych".

Vodafone nie planuje ponownego wprowadzenia opłat roamingowych.

O2: ":Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia naszym klientom doskonałej łączności podczas podróży poza Wielką Brytanię. Obecnie nie planujemy zmieniać naszych usług roamingowych w całej Europie"

EE: "Nasi klienci korzystają z opcji inclusive roaming w w Europie i poza nią, a my nie planujemy zmieniać tego w ze względu na wynik negocjacji".

