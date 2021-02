Key workers powinni być bardziej nagradzani za swoją pracę. „Wolałbym siedzieć w domu i za nic mieć 80-100%” [list do redakcji]

W czasie lockdownu doszło do nie do końca być może sprawiedliwego podziału na pracowników kluczowych i pracowników przebywających na furlough. O ile nie ma wątpliwości co do pomocy świadczonej osobom bez możliwości pracy z powodu restrykcji, to już istnieją poważne zarzuty dotyczące zbyt słabego wynagradzania key workers za ich nieustanną pracę przy ryzyku epidemicznym.

Przez pierwsze miesiące pandemii swoją wdzięczność dla key workers wyrażaliśmy na różne sposoby, m.in. przez regularne klaskanie dla pracowników NHS, jednak niedługo minie rok od wprowadzenia pierwszego lockdownu, a wdzięczność ta nadal nie przełożyła się na wzrost płac pracowników kluczowych, czy bonusy dla nich, ulgi podatkowe albo zwiększone chorobowe. W tej sprawie też dostaliśmy list do redakcji.

Niedoceniani key workers

Jeden z naszych czytelników, który pracuje w czasie pandemii w zakładzie pracy i to więcej niż zwykle, podzielił się z nami swoją opinią na temat niedoceniania key workers. Poniżej publikujemy fragment jego listu:

„W trakcie tego roku wielu moich znajomych pracowało zdalnie z domu lub nic nie robili i dostawali od 80 do 100% wynagrodzenia. Ja niestety jestem pracownikiem magazynu i pracowaliśmy znacznie więcej niż w roku poprzednim. Pracuje na zmianach 12-godzinnych średnio 42 h tygodniowo w tym roku ze względu na C-19. Na chwilę obecną wychodzi mi 54 h tygodniowo. Na początku dostaliśmy trochę dodatków, ale z czasem wszystko zostało zredukowane do zera. Czy rząd wprowadzi jakąś ulgę podatkową na koniec roku dla key workers lub bonus? Bo też wolałbym siedzieć w domu i za nic mieć 80-100% bez kosztów związanych z pracą, ponieważ miałbym więcej pieniędzy, czy tak ważna grupa dla gospodarki, jaką są pracownicy kluczowi pozostanie dyskryminowana i pozostawiona bez żadnego wyrównania?”

Niesprawiedliwość na rynku pracy

Do brytyjskiego rządu wystosowano już wiele apeli w związku z niedostatecznym nagradzaniem key workers, jednak nadal władze nie podjęły w odpowiedni sposób tematu. Oprócz pracowników służby zdrowia, ryzyko związane z pójściem do pracy podejmują pracownicy supermarketów, magazynów, fabryk, kierowcy autobusów i inni, którzy paradoksalnie mają w czasie pandemii nawet więcej pracy niż przed nią.