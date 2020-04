Petycja ws. zwolnienia KEY WORKERS z obowiązku zapłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne. Podpiszecie?

Fot. Facebook

W internecie pojawiła się petycja ws. zwolnienia pracowników kluczowych w UK – KEY WORKERS – z obowiązku opłacania podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne w czasie pandemii. Pracownicy kluczowi, który codziennie narażają życie i zdrowie swoje oraz swoich rodzin mają rację, że jako jedyni nie otrzymali w tym czasie żadnego wsparcia od rządu.

To, że pracownicy kluczowi zostali niejako pozostawieni samym sobie, czytelnicy Polish Express anonsują już od pewnego czasu. Tylko niedawno publikowaliśmy list naszego czytelnika, który skarżył się, że o ile „znaczna większość pracowników pozostaje teraz w domach bezpieczna ze swoimi rodzinami i z minimalną 80-proc. pensją (wielu pracodawców dopłaca do 100 proc.)”, to sytuacja „osób uważanych za 'key workers' i narażających życie i zdrowie swoje i bliskich każdego dnia” w ogóle się nie zmieniła. Polak słusznie zauważył, że „rząd chroni jednych obywateli, a naraża innych bez żadnego dodatkowego wsparcia lub wynagrodzenia”.

Z podobnego założenia wyszli twórcy petycji ws. zwolnienia pracowników kluczowych z obowiązku opłacania podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne NIC w czasie pandemii koronawirusa. Zaznaczyli oni, że KEY WORKERS każdego dnia narażają siebie i swoich bliskich, a jednocześnie nie zostają za swoją odważną postawę dodatkowo wynagradzani. Poniżej przedstawiamy Wam pełną treść petycji, którą można podpisać TUTAJ:

„Rząd pomaga prywatnym firmom chronić miejsca pracy, dopłacając w wyniku tego kryzysu do 80% wynagrodzeń pracowników. Jeśli [rząd] może to zrobić, to dlaczego nie może pomóc kluczowym pracownikom, którzy narażają siebie/swoje rodziny i którzy ciężko pracują w niezwykle trudnych i niespotykanych okolicznościach.

Większość kluczowych pracowników boryka się z kłopotami finansowymi po dekadzie oszczędności, a ten niewielki gest pokaże, jak rząd i cały kraj cenią to, co oni robią dla nas wszystkich. Dodatkowe pieniądze przyczynią się również do złagodzenia tego wyjątkowego obciążenia, jakie zostało obecnie nałożone na tych kluczowych pracowników i ich rodziny”.