Karol III został obrzucony jajkami podczas wizyty w York — zobacz nagranie z tego zajścia [wideo]

Król Karol III podczas wizyty w Yorku został obrzucony jajkami. Brytyjski monarcha wraz ze swoją małżonką królową Kamilą został w ten sposób zaatakowany przez studenta University of York, który następnie został zatrzymany i aresztowany. Całe zajście zostało nagrane i trafiło do sieci.

Następca Elżbiety II na brytyjskim tronie pojawił się w mieście zlokalizowanym w północnej Anglii, w hrabstwie ceremonialnym North Yorkshire w ramach oficjalnej królewskiej wizyty, aby zgodnie z wielowiekową tradycją przywitać i pozdrowić jego mieszkańców przy Micklegate Bar, pochodzącej z czasów średniowiecznych bramie do York. Właśnie wówczas w stronę Karol III i jego małżonki poleciały jajka. Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC, osobę odpowiedzialną za ten atak bardzo szybko udało się zidentyfikować i unieszkodliwić. Gdy obecni na miejscu funkcjonariusze go krępowali, miał krzyczeć „ten kraj został zbudowany na krwi niewolników”. 23-letni mężczyzna będący studentem University of York został aresztowany. Mają mu zostać postawione zarzuty związane z naruszaniem porządku publicznego i obecnie przebywa w areszcie.

Warto w tym miejscu dodać, iż gdy nastąpił ten „atak”, zgromadzony tłum wziął w obronę Karola III. Nawet na nagraniu wyraźnie słychać, jak mieszkańcy York skandują „Boże chroń króla” i „wstydź się”. Sam król wyglądał na zaskoczonego tym atakiem. Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

A man was detained after eggs were thrown at King Charles and Camilla, his wife and queen consort, as they carried out an engagement in northern England https://t.co/5Hbzjueszrpic.twitter.com/YH6IkrPVij