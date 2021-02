Już 5 osób zmarło, a setki zachorowały w UK po zjedzeniu mrożonych nuggetsów! Mięso z kurczaka pochodzi z Polski

Fot. Getty

Sieci Sainsbury's, Morrisons, Heron Foods i B&M wzywają klientów do zwracania mrożonych nuggetsów, które miały doprowadzić w ostatnim czasie w UK do setek zakażeń salmonellą i nawet do pięciu zgonów. Mięso, okrzyknięte już przez niektóre media na Wyspach „toksycznym kurczakiem”, ma pochodzić z Polski.

Produkty, które prawdopodobnie doprowadziły do setek zakażeń salmonellą na Wyspach i do przynajmniej pięciu zgonów, to produkty z kurczaka SFC - "Take Home Boneless Bucket" i "Chicken Poppets”. Wraz z nimi brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa żywności Food Standards Agency (FSA) wycofała także ze sklepów produkt Vestey Foods - "Chick Inn 32 Jumbo Chicken Nuggets”. Według informacji przekazanych m.in. przez dziennik „Daily Mail”, kurczak, z którego zrobione zostały mrożone nuggetsy, pochodzil z Polski, a w panierowanych kawałkach mięsa wykryto dwa szczepy bakterii z rodzaju salmonella.

Zatrute mięso z Polski przyczyniło się do śmierci 5 osób w UK?

Trudno jest na tym etapie powiedzieć, czy do skażenia mięsa doszło w Polsce – w końcu mogło do tego dojść także na etapie produkcji nuggetsów. Natomiast niemal pewne jest już to, że w całej Wielkiej Brytanii na skutek zjedzenia felernego mięsa zachorowało przynajmniej 480 osób. Ponad 400 osób zgłosiło zatrucie salmonellą w Anglii, 42 osoby - w Szkocji, 31 - w Walii i 7 - w Irlandii Północnej (zakażonych jest na pewno więcej, ale pewnie nie wszyscy zgłosili się do lekarza – choćby z powodu szalejącej epidemii Covid-19). Ponad 30 proc. osób zakażonych trafiło do szpitala, a 44 proc. ofiar zatrucia miało 16 lat lub mniej.

- Salmonella generalnie powoduje łagodną chorobę, chociaż grupy wrażliwe, takie jak dzieci poniżej pięciu lat, osoby starsze i osoby z osłabionym układem odpornościowym, mogą doświadczać poważniejszych chorób i mogą wymagać hospitalizacji" – zaznaczył Saheer Gharbia – z Public Health England (PHE). I dodał, apelując do ludzi o ostrożność: - Objawy zakażenia Salmonellą obejmują biegunkę, skurcze żołądka, a czasem wymioty i gorączkę. Każdy, kto jest zaniepokojony objawami, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym.