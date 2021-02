Pomoc dla osób samoizolujących się w Anglii nie działa. Zapomogi w postaci £500 nie otrzymało 70 proc. wnioskujących

Fot. Getty

System pomocy dla osób samoizolujących się w Anglii nie zdał egzaminu. Związki zawodowe apelują o realne wsparcie finansowe dla nisko opłacanych pracowników, ostrzegając, że w przeciwnym razie ludzie będą ryzykowali i chodzili do pracy, zamiast zostać w domach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zapomogę w wysokości £500 mogą się starać osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

osoby, które poddały się samoizolacji, ponieważ uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa lub dlatego, że zostało im to zalecone przez system do śledzenia kontaktów NHS Test and Trace lub NHS COVID-19;

osoby zatrudnione lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które nie mogą wykonywać pracy z domu;

osoby o niskich dochodach, otrzymujące określone benefity.

Niestety, jak pokazują najnowsze dane, system pomocy dla osób, które dla dobra innych poddają się samoizolacji, nie sprawdza się. Wnioski dotyczące przyznania pomocy w wysokości £500 zostały odrzucone w przypadku 70 proc. wnioskujących. Na dzień 6 stycznia pozytywnie rozpatrzonych zostało zaledwie 58 000 wniosków z 190 000 (tak wynika z informacji przekazanych przez 232 władz lokalnych z 314, do których wysłano zapytanie). Co jednak ciekawe, pomiędzy poszczególnymi councilami panuje w tym względzie ogromna rozbieżność – dość powiedzieć, że na przykład w Rochford (Essex) i Torridge (Devon) pozytywnie rozpatrzono ponad 70 proc. wniosków, podczas gdy w Oxford City Council – mniej niż 10 proc.

Mieszkańcy UK pozostawieni samym sobie

Wnioski o przyznanie zapomogi w wysokości £500 odrzucane są m.in. z uwagi na stan oszczędności czy fakt niepobierania wystarczającej liczby zasiłków. Niestety, jak informują związki zawodowe, zapomoga Statutory Sick Pay w wysokości £95 tygodniowo nie jest wystarczająca, by pokryć wszystkie potrzeby. - Niejednolite zasady dotyczące wypłacania zapomogi za samoizolację nie zdały egzaminu, a program napotkał na niedobór środków, co spowodowało, że niektóre councile ostrożnie zaczęły podchodzić do rozpatrywania takich wniosków (...) Zbyt wielu nisko opłacanych pracowników żyje bez wsparcia finansowego potrzebnego do dokonania samoizolacji. To jest ziejąca dziura w podejściu do zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii – ostrzegła Frances O'Grady – sekretarz generalna TUC.