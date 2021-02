Życie w Anglii wróci do normy najwcześniej 21 czerwca – zakomunikował Boris Johnson

Premier w czasie swojego wystąpienia w poniedziałek przedstawił 4-stopniowy plan wychodzenia z lockdownu, a ostatnie restrykcje mają zostać zniesione najwcześniej 21 czerwca. Boris Johnson dał także nadzieję mieszkańcom Anglii na lepsze wakacje niż w roku ubiegłym.

22 lutego premier wygłosił przemówienie, na które czekała większość mieszkańców Anglii, przedstawiając w nim „mapę kierunkową” wyjścia z lockdownu. Jak zaznaczył Boris Johnson – plan jest „ostrożny i nieodwracalny” i co najważniejsze – będzie się składał z czterech etapów.

Kiedy życie wróci do normy?

Życie w Anglii ma wrócić do względnej normalności nie wcześniej niż 21 czerwca – wtedy też mają zostać zniesione ostatnie restrykcje w ramach wdrożenia czwartego etapu planu wychodzenia z lockdownu, który Boris Johnson nazwał „jednokierunkową drogą do wolności”. Zastrzegł jednak przy tym, że zmniejszanie restrykcji może zostać wstrzymane, jeśli okaże się, że rezygnacja z obostrzeń przyczynia się do wzrostu zachorowań.

Będziemy mogli cieszyć się latem

- Koniec jest naprawdę w zasięgu wzroku, a nędzny rok ustąpi na rzecz wiosny i lata, które będą znacznie się różnić i będą nieporównanie lepsze od sytuacji, jaką widzimy wokół siebie dzisiaj – powiedział premier.

Zgodnie z planem rządu 8 marca mają zostać otwarte szkoły, z kolei 12 kwietnia sklepy non-essential, ogródki piwne, 17 maja możliwe mają być spotkania na zewnątrz, czy wydarzenia sportowe, a od 21 czerwca – jeśli wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem – zniesione mają zostać wszystkie pozostałe restrykcje, czyli możliwe już będzie otwarcie nocnych klubów, organizowanie festiwali, meczów piłki nożnej czy jakichkolwiek większych wydarzeń.