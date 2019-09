Jesteś w separacji i chcesz zabrać dziecko za granicę? Zobacz, co zrobić, gdy partner nie zgadza się na wyjazd pociechy

Fot. Facebook, Getty

Zgodnie z brytyjskimi przepisami, żadna osoba nie ma prawa do wywiezienia dziecka poza granice Wielkiej Brytanii bez zgody prawnego opiekuna dziecka. W przypadku separacji często oznacza to, że gdy jeden rodzic chce zabrać pociechę za granicę, musi otrzymać formalną zgodę drugiego rodzica. Zobacz, co zrobić, by wyjechać z dzieckiem na wakacje nie łamiąc przy tym prawa!

Brytyjskie ustawodawstwo chroni prawo rodzicielskie obojga rodziców w przypadku separacji, co oznacza, że żaden z rodziców nie może bez zgody drugiego wywieźć dziecka za granicę UK na czas nieokreślony. Zgoda drugiego opiekuna jest zwykle udzielana ustnie, chociaż może mieć formę listu, a w przypadku separacji, bywa zawarta w pisemnej umowie między rodzicami.

Działa to również w przypadku, gdy sąd postanowił, że dziecko bezwzględnie musi przebywać z Tobą, ale jednocześnie drugi rodzic zachował prawa rodzicielskie. W takiej sytuacji, bez uzyskania zgody partnera możesz zabrać dziecko za granicę - ale jedynie na 28 dni, nie dłużej.

W standardowej sytuacji, gdy nie zachodzi potwierdzona sądownie konieczność przebywania dziecka pod opieką tylko jednego z rodziców w przypadku separacji, rodzic wyjeżdżający za granicę i chcący zabrać ze sobą dziecko, za każdym razem musi uzyskać zgodę drugiego rodzica (lub innej osoby posiadającej prawo do opieki nad tym dzieckiem). Zgodę należy uzyskać przed wyjazdem - niezależnie od tego, na jak długo i jak daleko rodzic chce zabrać dziecko.

„The Central Scotland Law Group Caesar&Howie” opisuje przykład scenariusza, któremu brytyjskie przepisy mają przeciwdziałać.

„Jeden rodzic chce zabrać dziecko na wakacje do Disneylandu w USA, a drugi rodzic nie chce, aby tak się stało lub nie jest o tym wcześniej poinformowany. Czynione są przygotowywania do wyjazdu, rezerwowane loty, ale w ostatniej możliwej chwili drugi rodzic zwraca się do sądu z prośbą o interwencję, aby uniemożliwić dziecku wyjazd na wakacje. Adwokat staje przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ musi przekonać sąd, że dziecko nie powinno wyjechać na wymarzone wakacje do Disneylandu w USA, a takie wakacje prawdopodobnie zostałyby dozwolone, chyba że istnieją bardzo ważne powody, aby tego na nie nie pozwolić. Jednak sam fakt, że sprawa dotarła do sądu, spowodowałby koszt dla obojga rodziców, a ponadto, sprawiłby cierpienie dziecka, podczas gdy przy niewielkiej komunikacji i dyskusji [między rodzicami] trudności tych można byłoby uniknąć”.

W związku z tym, prawnicy radzą, aby zamiast doprowadzić do postępowania sądowego, rodzice z wyprzedzeniem komunikowali się między sobą i uzgadniali kwestie wyjazdu dziecka za granicę. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów, nerwów, straty czasu, a co chyba najważniejsze - pozwoli to uniknąć dodatkowego stresu dziecka, powodowanego przez konflikty między rodzicami.

Gdyby jednak z jakichś względów osiągnięcie porozumienia z drugim opiekunem dziecka okazało się niemożliwe, to w ostateczności nie pozostaje niestety nic innego, jak droga sądowa. W przypadku wakacji lub innego uzasadnionego wyjazdu, sąd prawdopodobnie wyrazi zgodę na wyjazd - o ile będzie to w najlepszym interesie dziecka. Załatwienie sądowego pozwolenia nie musi być czasochłonne - można je uzyskać nawet po kilku dniach. Jednak warto pamiętać, że koszt postępowania jest znaczący.