Jest nadzieja dla chorych na COVID-19? Lekarze w Chinach wyleczyli 19 na 20 krytycznie chorych pacjentów podając im ZNANY LEK

Lekarze w Chinach podali 20 krytycznie chorym pacjentom tocilizumab – lek stosowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Po dwóch tygodniach 19 z 20 eksperymentalnie leczonych chorych wyzdrowiało i zostało wypisanych do domów.

To może być prawdziwy przełom w leczeniu poważnych przypadków COVID-19, choć w celu rozpowszechnienia leczenia koronawirusa przy użyciu leku tocilizumab trzeba jeszcze przeprowadzić wiele badań. Tocilizumab, występujący pod nazwą RoActemra i Actemra, i produkowany przez szwajcarską firmę Roche, stosowany jest w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Tocilizumab wiąże się swoiście z cytokinami IL-6 i osłabia ich działanie. Z kolei IL-6 to interlukiny, czyli grupa cytokin biorąca udział w procesach układu odpornościowego, która ma kluczowe znaczenie dla rozwijania się procesów zapalnych w organizmie.

Naukowcy z Chin podejrzewają, że tak duża liczba zgonów po zakażeniu koronawirusem wynika nie tyle z niszczycielskiej działalności samego patogenu, ile z nadmiernej reakcji obronnej organizmu. U wielu osób odpowiedź immunologiczna organizmu polega na powstaniu tzw. „burzy cytokin” (białek używanych przez różne części układu odpornościowego do wzajemnej komunikacji), która zamiast pomóc, powoduje „przemęczenie” organizmu i zwiększa stan zapalny. Chińczycy nie byli jeszcze w stanie określić, czy ciężkie zapalenie płuc to efekt działalności wirusa, czy nadreakcji organizmu i zbyt silnego oddziaływania cytokin prozapalnych IL-6.

Wiadomo już jednak, że po podaniu aż 20 krytycznie chorym pacjentom w Chinach leku tocilizumab, aż 19 powróciło do zdrowia i zostało wypisanych do domów. Mimo wielu przeciwwskazań do leczenia Actemrą (lek wywołuje szereg skutków ubocznych) Chińczycy dopuścili właśnie możliwość stosowania tocilizumabu u najciężej chorych pacjentów. Poza tym Actemra została także dopuszczona do eksperymentalnego leczenia przez amerykańską Agencję Żywności i Leków FDA.