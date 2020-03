Domowe testy na koronawirusa zostaną udostępnione mieszkańcom UK. Rząd zakupił już 3,5 miliona zestawów

Fot. Getty

Rząd Wielkiej Brytanii zakupił 3,5 miliona zestawów testowych, dzięki którym można przebadać się w warunkach domowych pod kątem koronawirusa. Testy przechodzą obecnie procedurę oceny, która potrwa co najmniej do końca tego tygodnia, a następnie zostaną udostępnione pracownikom służby zdrowia i wszystkim mieszkańcom UK. Jak działają te testy?

Public Health England (PHE) poinformowało, że miliony 15-minutowych domowych testów na koronawirusa mają zostać udostępnione mieszkańcom UK. Testy będą mogły być dostarczane za pośrednictwem Amazona prosto do domów osób pozostających w izolacji, ale będzie też można kupić je w drogeriach czy aptekach. Przemawiając na posiedzeniu parlamentarnej komisji naukowo-technologicznej, prof. Sharon Peacock, dyrektor krajowej służby ds. infekcji w PHE, powiedziała brytyjskim posłom, że wprowadzenie masowych domowych testów w Wielkiej Brytanii będzie możliwe w ciągu najbliższych kilku dni. Peacock stwierdziła, że procedura oceny testów powinna zostać zakończona w tym tygodniu.

Jednak jak informuje dziennik „The Guardian”, rząd UK przyjął później nieco bardziej ostrożne stanowisko, ostrzegając, że testy mogą nie być dostępne w tak krótkim czasie - ale niewątpliwie mają w końcu zostać przekazane mieszkańcom UK.

Czym są domowe testy na koronawirusa?

Są to testy wykrywające obecność we krwi przeciwciał. Badanie wykonywane jest poprzez nakłucie palca. Wynik testu informuje o tym, czy osoba przeszła już koronawirusa, czyli czy układ odpornościowy zareagował na SARS-CoV-2, wytwarzając przeciwciała. Test nie jest w stanie pokazać, czy osoba badana AKTUALNIE jest zainfekowana. Jest to zatem test dla osób, które miały pewne niepokojące objawy, ale już wyzdrowiały i chciałyby się dowiedzieć, czy uodporniły się na nowego koronawirusa. Dzięki tej prostej metodzie część osób będzie mogła bezpieczenie i bez stresu powrócić do normalnego życia i do pracy. Należy jednak pamiętać, że o ile większość ludzi nabywa odporność po przejściu wirusa, istnieją opisane przez lekarzy przypadki ponownych zakażeń nowym koronawirusem - choć przypadki te są rzadkie.

Jak działają domowe testy na koronawirusa?

Test na koronawirusa wyglądem przypomina test ciążowy, jednak zestaw zawiera również mały jałowy szpic do pobrania kropli krwi z palca. Krew musi zostać zmieszana ze specjalnym płynem, co następnie pozwoli na określenie, czy występują przeciwciała. Przeprowadzenie testu zajmuje 10-15 minut.

Tego rodzaju testy produkuje już kilka firm, ale PHE nie zdecydowała jeszcze, z której oferty skorzysta, ponieważ testy przechodzą dopiero proces oceny przydatności w Oxfordzie. Dziennik „The Guardian” podaje, że niektóre z produkowanych testów możliwe są do samodzielnego przeprowadzenia, ale inne będą wymagały obecności pracownika NHS, który będzie porafił poprawnie odczytać i zinterpretować wyniki testu.

