Jesienią zlikwidowany zostanie dodatek do Universal Credit w wysokości £20. Ale rząd nie ma pojęcia, jak wpłynie to na poziom ubóstwa w UK

Fot. Getty

Department for Work and Pensions przyznał, że nie wie, jak likwidacja dodatku do Universal Credit w wysokości £20 wpłynie na poziom ubóstwa i nierówności w UK. Laburzyści grzmią i prezentują alternatywny plan dla ludzi pracujących.

Rząd, przyciśnięty przez deputowanych Partii Pracy przyznał, że nie jest w stanie ocenić, jak likwidacja dodatku do Universal Credit w wysokości £20 wpłynie na poziom ubóstwa i nierówności w UK. W odpowiedzi na zapytanie laburzystów, Department for Work and Pensions zaznaczył, że „nie jest możliwe przedstawienie solidnych szacunków [dotyczących efektu] usunięcia 20-funtowej podwyżki na poziom ubóstwa ludzi pracujących lub na ubóstwo wśród dzieci”. Urzędnicy DWP przyznali także, że nie wykonali żadnej analizy dotyczącej wpływu planowanych cięć na wystąpienie regionalnych nierówności i deprywacji materialnej, zubożenia kobiet i mniejszości etnicznych, a także na zwiększenie poziomu długów u rodzin, które bez zapożyczenia się będą miały trudności, żeby przeżyć.

Cięcia w Universal Credit

Fakt, że rząd nie dysponuje analizami dotyczącymi wpływu cięć w Universal Credit na życie najuboższych 5,5 mln ludzi, został ostro skrytykowany przez Partię Pracy. Jonathan Reynolds – minister ds. pracy i emerytur w gabinecie cieni uznał za „oszałamiający” fakt, że rząd „nie bierze pod uwagę, w jaki sposób [planowana] obniżka zwiększy ubóstwo ludzi pracujących lub nierówności regionalne”. - To jest najznaczniejsza obniżka zabezpieczenia społecznego w czasach współczesnych, dotykająca miliony ludzi, ale, co zaskakujące, rząd nawet nie zadał sobie trudu, aby ocenić wpływ swoich działań na naszą gospodarkę. To, że rząd idzie do przodu, nie zastanawiając się, w jaki sposób ta obniżka wpłynie na ubóstwo ludzi pracujących lub na nierówności w regionie, po raz kolejny pokazuje, że ten rząd tylko mówi. Gdy rząd zostanie przyciśnięty, to okazuje się, że nie stoi on po stronie ludzi pracy. [Działania] rządu muszą mieć jakiś sens, musi on wesprzeć znajdujące się w trudnej sytuacji rodziny i anulować to niszczycielskie cięcie. Laburzyści utrzymaliby podwyżkę i zastąpiliby Universal Credit bardziej sprawiedliwym systemem pomocy społecznej – dodał Reynolds.