Jeremy Corbyn wymienia 5 NAJGORSZYCH PRACODAWCÓW w UK i zapowiada bezwzględną walkę o prawa pracownicze!

Fot. Getty

Na 10 dni przed wyborami Jeremy Corbyn ogłosił manifest dla pracowników w Wielkiej Brytanii, a także zapowiedział bezwzględną i niespotykaną dotychczas w historii walkę o prawa pracownicze na Wyspach. Jednocześnie lider laburzystów wymienił 5 najgorszych pracodawców w UK.

Wraz z wejściem kampanii wyborczej w ostatnią, decydującą fazę, Jeremy Corbyn zaatakował najgorszych, zdaniem Partii Pracy, pracodawców w UK. Są to Amazon, Uber, Asda, Sports Direct i outsourcingowy gigant ISS, za których laburzyści chcą „się zabrać”, jeśli tylko wygrają wybory 12 grudnia. - Konserwatyści stoją po stronie złych szefów, którzy wykorzystują, okradają i odczłowieczają robotników - powiedział Corbyn. - Powiemy dość niepewnej i niebezpiecznej pracy, która pozostawia ludzi bez praw i godności, na jakie zasługują. Powiemy dość dyskryminacji w miejscu pracy, która naraża kobiety na molestowanie i [która oferuje] nierówne wynagrodzenie. Powiemy wreszcie dość ograniczaniu praw pracowniczych i zachęcimy [pracowników] do organizowania się w grupy w celu zwiększenia swoich wynagrodzeń i poprawy warunków pracy – dodał Corbyn.

Zobacz też: Jesteś po 40.? Nie wracaj do Polski, bo praca na Ciebie nie czeka...

W swoim manifeście pracowniczym Partia Pracy zapowiedziała podniesienie wynagrodzenia dla wszystkich pracowników na Wyspach do minimalnej kwoty £10 za godzinę pracy, a także zniesienie karygodnych umów śmieciowych (zero-hours contracts). Poza tym laburzyści zapowiedzieli walkę z fikcyjnymi firmami, które są zakładane przez mieszkańców UK tylko po to, by ich pracodawcy uniknęli obowiązków wynikających dla nich z kodeksu pracy i płacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Czytaj także: Kobieta została zmuszona do opuszczenia domu po śmierci męża – Brytyjczyka! Przez restrykcyjne prawo Right to Rent może wylądować na ulicy

Manifest Partii Pracy z zadowoleniem przyjął lider związku zawodowego TUC, Frances O’Grady. - Zbyt wielu pracowników w Wielkiej Brytanii jest traktowanych jak pracownicy jednorazowi. Mamy dość systemu gospodarczego działającego na korzyść prezesów i korporacji, podczas gdy rodziny pracujące walczą o przetrwanie – zaznaczył O’Grady.