Jakie są najczęstsze powody przejścia na dietę? Zobacz wyniki badania

Dlaczego ludzie decydują się przejść na dietę? Które motywy tego typu decyzji są najczęstsze? Oto wyniki ciekawego badania.

Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nasze urlopowe wyjazdy. Wiele osób planuje odpoczynek na egzotycznej plaży w ciepłych krajach i już zaczyna myśleć o poprawieniu swojej sylwetki, wybierając jakiś rodzaj diety lub wracając na siłownię.

Czy jednak chęć odchudzenia się i dobrego wyglądu jest najważniejszym motywem decyzji dotyczących przejścia na dietę? Czy może nie jest tak, że zrzucenie kilogramów to tylko wierzchołek góry lodowej, a pod powierzchnią kryją się bardziej podstawowe motywy? Co sądzą o tym eksperci?

„Wiele wskazuje na to, że odchudzanie samo w sobie jest często jedynie środkiem do jakiegoś wyższego celu. Dlaczego tak sądzę? Ponieważ wśród naszych klientów obserwujemy, że przy wyborze diety często nie kierują się oni jedynie liczbą kalorii, ale przede wszystkim kwestiami jakościowymi, takimi jak proporcje między poszczególnymi składnikami odżywczymi czy stosunek warzyw i owoców do produktów mięsnych. Widać, że dla wielu naszych klientów kluczowe są tutaj kwestie zdrowotne, dlatego dbamy o to, by w naszej ofercie każdy mógł znaleźć dietę skrojoną pod swoją indywidualną sytuację i zapotrzebowanie organizmu” – wyjaśnia Tomasz Sagan, ekspert ds. diety z polskiej restauracji My Fit Food, która mieści się w Londynie.

Najczęstsze powody przejścia na dietę

Opinię taką potwierdzają wyniki ciekawego badania przeprowadzonego na zlecenie portalu Barbora. Sondaż pokazuje, że podejmowanie diety odchudzającej jest rzeczywiście dość powszechne wśród Polaków – jednak motywy są często bardziej złożone, niż jedynie zrzucenie kilogramów. Ogółem, badanie wskazuje, że próby modyfikacji nawyków żywieniowych w celu zrzucenia kilogramów deklaruje niemal połowa (49 proc.) kobiet i niewiele mniej (39 proc.) mężczyzn. Co przy tym ciekawe, o ile aż 65 proc. badanych stwierdziło, że przechodzi na dietę właśnie po to, aby schudną, to jednak okazuje się, że za chęcią schudnięcia stoją często poważniejsze pobudki. Badanie ujawniło, że najważniejsze powody odchudzania się, wskazywane przez badanych, są następujące:

42 proc. osób przechodzi na dietę odchudzającą, chcąc zacząć zdrowo się odżywiać

39 proc. podejmuje wyzwania dietetyczne, ponieważ chce poradzić sobie w ten sposób z istniejącymi problemami zdrowotnymi

37 proc. badanych liczy na to, że zmiana diety wpłynie pozytywnie na ich samopoczucie

6 proc. badanych przyznało, że przechodzi na dietę ze względu na modę na odchudzanie.

Wyniki badania pokazują wyraźnie, że najważniejszym głębszym motywem, stojącym za decyzją o zrzuceniu kilogramów, jest zdrowie – i to zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Jak zauważa Tomasz Sagan z My Fit Food, w praktyce przekłada się to na większą popularność określonych diet: „Od pewnego czasu rzeczywiście obserwujemy wzrost zainteresowania tym dietami, które zawierają więcej produktów powszechnie kojarzonych ze zdrowiem. Przede wszystkim popularność zyskują diety, w których istotny element stanowią warzywa i owoce. Coraz częściej pojawia się także zainteresowanie dietami bardziej radykalnymi, typu wege i wegan”.

