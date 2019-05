Dieta a aktywność fizyczna: SPRAWDŹ, co najlepiej jeść przed i po treningu

Fot. Facebook

Dieta jest jednym z dwóch istotnych elementów zdrowego stylu życia - oprócz niej ważny jest też regularny wysiłek fizyczny. Odpowiednie zbilansowanie tych elementów przynosi całą paletę dobroczynnych skutków zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Od zmniejszenia tkanki tłuszczowej i redukcji cholesterolu, przez atrakcyjną sylwetkę, po dobre samopoczucie i wzrost energii życiowej - choć wymieniać można by długo. Sprawdź, jaką dietę stosować przed i po aktywności fizycznej!

Odpowiednio zbilansowana dieta wpływa na wydajność organizmu, siłę mięśni i szybkość regeneracji po wysiłku fizycznym, a także - na tempo spalania tkanki tłuszczowej. Redukcja tłuszczu i rozwój mięśni wymagają odpowiednio dobranych składników pokarmowych - podawanych w odpowiednim czasie. Co więcej, regularne treningi wzmagają nasz apetyt, ponieważ gdy organizm bardziej się wysila, to potrzebuje też więcej energii.

- "Ważne jest jednak, by nie dostarczać organizmowi pustych kalorii, ale by odżywiać się w sposób przemyślany. Organizm, który regularnie podejmuje wysiłek fizyczny potrzebuje nie tylko więcej kalorii, ale więcej różnorodnych składników odżywczych. Przy czym szczególnie ważne jest tutaj białko, które warunkuje prawidłowy rozwój mięśni, a także odpowiednie cukry, dzięki którym organizm szybko odzyskuje energię" - podpowiada Tomasz Sagan z londyńskiej restauracji My Fit Food, która specjalizuje się w zbilansowanej diecie.

Dieta przed aktywnością fizyczną

Przed wysiłkiem fizycznym jemy po to, by dostarczyć organizmowi dawkę energii, która będzie potrzebna podczas treningu. Istnieją dwa możliwe posiłki przed treningiem - jeden wcześniejszy, drugi krótko przed wysiłkiem. Wcześniejszy posiłek to posiłek większy i bardziej różnorodny, dlatego należy go spożyć 2-3 godziny przed treningiem - odpowiednio skomponowany zapewni nam energię na cały trening mimo odstępu czasu.

- "Na posiłek przed treningiem składać się przede wszystkim dobre źródło białka (np. jogurt z pełnoziarnistymi płatkami czy chude mięso). Ważne są także warzywa, owoce i orzechy. Należy jednak pamiętać, by ideks glikemiczny tego posiłku nie był wysoki" - mówi specjalista zMy Fit Food.

Jeśli jednak złapie nas głód niedługo przed treningiem, to można zjeść coś małego, lekkiego i bogatego w węglowodany - nie należy jednak jeść później niż 30 minut przed ćwiczeniami.

Dieta po aktywności fizycznej

Po treningu trzeba z kolei uzupełnić cukry i wodę - składniki te najlepiej jest przyjąć od razu po wysiłku i nie później niż 15-30 po treningu. Jedzenie po aktywności fizycznej powinno być bogate w węglowodany oraz białko. Należy pamiętać, by indeks glikemiczny był tym razem dość wysoki. Nie zapomnij też o uzupełnieniu elektrolitów!

Na siłowniach dostępnych jest wiele przekąsek idealnych właśnie po treningu, takich jak batoniki energetyczne, owoce świeże i suszone, koktajle czy napoje izotoniczne.

Ponadto, podobnie jak z jedzeniem przed terningiem, jest też drugi rodzaj posiłku po treningu. Jest to posiłek, który optymalnie jest spożyć około 2 godziny po wysiłku fizycznym. Standardowo jest to normalny duży posiłek np. typu obiadowego, zawierający dużą ilość dobrze przyswajalnego białka, a jego indeks glikemiczy powinien być średni lub niski.

W poniższej tabelce znajdziecie przykłady posiłków odpowiednich przed lub po treningu.

- "Ułożenie zbilansowanej diety, dostosowanej do indywidualnych potrzeb danej osoby, jej stylu życia, a także częstotliwości i intensywności treningów nie jest prostym zadaniem. Dlatego warto czasem skorzystać z pomocy doświadczonego dietetyka, który dysponuje fachową wiedzą i będzie potrafił przygotować dla nas optymalny plan żywieniowy" - podsumowuje Tomasz Sagan z My Fit Food.

